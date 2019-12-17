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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-17T15:10+0300
https://ria.ru/20191217/1562491107.html
Шэнь Хайсюн: в новостях о Сянгане западные СМИ "перегибают палку"
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РИА Новости

Шэнь Хайсюн: в новостях о Сянгане западные СМИ "перегибают палку"

15:07 17.12.2019 (обновлено: 15:10 17.12.2019)
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© Медиакорпорация КитаяГенеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн во время интервью телеканалу TGCOM 24
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн во время интервью телеканалу TGCOM 24
© Медиакорпорация Китая
МОСКВА, 17 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Западные СМИ необъективно освещают события, которые происходят сегодня в китайском Сянгане, заявил генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в интервью телеканалу крупнейшего итальянского коммерческого медиахолдинга Mediaset TGCOM 24.
Когда ведущий спросил, являются ли сообщения китайских и западных СМИ о Сянгане правдивыми и объективными, Шэнь Хайсюн сказал, что в новостях о Сянгане некоторые западные СМИ "перегибают палку", потворствуя одной из сторон.

"Например, они не показывают противоборство молодых людей с полицией и простыми людьми, а снимают только ответные действия полицейских, а потом говорят, что полиция избивает студентов. В Сянгане правовое общество, как же в этом случае полиция может специально заниматься избиением студентов!? Факт в том, что эти молодые люди сначала совершили противоправные действия", - сказал Шэнь Хайсюн.

По его словам, сегодня события в Сянгане постепенно сходят на нет. В этом процессе центральное правительство строго придерживается основного политического курса "одна страна—две системы".
"В то же время я считаю, что общественное недовольство некоторых молодых сянганцев в полной мере продемонстрировало крайний характер социального устройства капиталистической системы и разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Почему Шэньчжэнь, который находится по другую сторону Сянгана, прекрасно развивается, даже обгоняя Сянган по ВВП? ", - заявил Шэнь Хайсюн.
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В этом как раз и проявились преимущества социалистического строя с китайской спецификой, добавил он.
"События в Сянгане позволили различным слоям общества континентального Китая еще лучше осознать, что надо дорожить нынешним общественным устройством, высоко ценить нынешние условия развития, упорно работать, заниматься экономикой, укрепляя уверенность в собственных силах", - подытожил генеральный директор Медиакорпорации Китая.
По его словам, "события в Сянгане – это плохо, но, говоря об общественности континентального Китая, сейчас еще более укрепились всеобщее единение и сплоченность".
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