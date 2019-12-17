Шэнь Хайсюн: в новостях о Сянгане западные СМИ "перегибают палку"

МОСКВА, 17 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Западные СМИ необъективно освещают события, которые происходят сегодня в китайском Западные СМИ необъективно освещают события, которые происходят сегодня в китайском Сянгане , заявил генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в интервью телеканалу крупнейшего итальянского коммерческого медиахолдинга Mediaset TGCOM 24.

Когда ведущий спросил, являются ли сообщения китайских и западных СМИ о Сянгане правдивыми и объективными, Шэнь Хайсюн сказал, что в новостях о Сянгане некоторые западные СМИ "перегибают палку", потворствуя одной из сторон.

"Например, они не показывают противоборство молодых людей с полицией и простыми людьми, а снимают только ответные действия полицейских, а потом говорят, что полиция избивает студентов. В Сянгане правовое общество, как же в этом случае полиция может специально заниматься избиением студентов!? Факт в том, что эти молодые люди сначала совершили противоправные действия", - сказал Шэнь Хайсюн.

По его словам, сегодня события в Сянгане постепенно сходят на нет. В этом процессе центральное правительство строго придерживается основного политического курса "одна страна—две системы".

"В то же время я считаю, что общественное недовольство некоторых молодых сянганцев в полной мере продемонстрировало крайний характер социального устройства капиталистической системы и разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Почему Шэньчжэнь, который находится по другую сторону Сянгана, прекрасно развивается, даже обгоняя Сянган по ВВП? ", - заявил Шэнь Хайсюн.

В этом как раз и проявились преимущества социалистического строя с китайской спецификой, добавил он.

"События в Сянгане позволили различным слоям общества континентального Китая еще лучше осознать, что надо дорожить нынешним общественным устройством, высоко ценить нынешние условия развития, упорно работать, заниматься экономикой, укрепляя уверенность в собственных силах", - подытожил генеральный директор Медиакорпорации Китая.