В ЕР назвали травлей сюжет о словах депутата Гусевой о малоимущих

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Комиссия партии "Единой России" по этике не нашла нарушений в словах депутата Госдумы Ирины Гусевой о малоимущих на заседании комитета по бюджету и налогам, ее высказывания были использованы оппонентами в качестве политической спекуляции, заявил ответственный секретарь комиссии, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) и сравнила их с заключенными, которых все время обеспечивало государство. Гусева назвала это политической провокацией и сказала, что ее слова были вырваны из контекста.
"Комиссия "Единой России" по этике, проанализировав видео выступления депутата Государственной думы Ирины Гусевой на очередном заседании комитета по бюджету и налогам, которое вызвало резонанс в социальных сетях, констатировала наличие спекуляций политических оппонентов и попытку развернуть травлю в отношении нее", — приводит слова Ревенко пресс-служба ЕР.
Замсекретаря также подчеркнул, что комиссия была единодушна в принятии решения о том, что слова Гусевой не нарушают этических норм "Единой России".
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