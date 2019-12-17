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В ЕР назвали травлей сюжет о словах депутата Гусевой о малоимущих
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РИА Новости

В ЕР назвали травлей сюжет о словах депутата Гусевой о малоимущих

15:07 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Комиссия партии "Единой России" по этике не нашла нарушений в словах депутата Госдумы Ирины Гусевой о малоимущих на заседании комитета по бюджету и налогам, ее высказывания были использованы оппонентами в качестве политической спекуляции, заявил ответственный секретарь комиссии, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) и сравнила их с заключенными, которых все время обеспечивало государство. Гусева назвала это политической провокацией и сказала, что ее слова были вырваны из контекста.
"Комиссия "Единой России" по этике, проанализировав видео выступления депутата Государственной думы Ирины Гусевой на очередном заседании комитета по бюджету и налогам, которое вызвало резонанс в социальных сетях, констатировала наличие спекуляций политических оппонентов и попытку развернуть травлю в отношении нее", — приводит слова Ревенко пресс-служба ЕР.
Замсекретаря также подчеркнул, что комиссия была единодушна в принятии решения о том, что слова Гусевой не нарушают этических норм "Единой России".
Евгения Уваркина
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Обсудить 4
Евгений РевенкоГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
Популярные комментарии
Что бы ни сморозили чиновники и депутаты, ответ всегда один - их слова вырваны из контекста. Вы или говорить научитесь или идите в домохозяйки. Там мужу и детям расскажете и про контекст и про политическую травлю. Правда, за слова тоже придется отвечать.
17 декабря, 15:50
aafontero
820000
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