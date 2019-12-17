В ЕР назвали травлей сюжет о словах депутата Гусевой о малоимущих

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) и сравнила их с заключенными, которых все время обеспечивало государство. Гусева назвала это политической провокацией и сказала, что ее слова были вырваны из контекста.