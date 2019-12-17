"Страшная история". Волочкова рассказала о ЧП во время выступления

"Я вчера чуть не разбилась на клетке, на собственной лебедке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять на большую высоту. Я просто не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная. Могла погибнуть".

Анастасия Волочкова