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2019-12-17T15:03+0300
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"Страшная история". Волочкова рассказала о ЧП во время выступления
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РИА Новости

"Страшная история". Волочкова рассказала о ЧП во время выступления

15:03 17.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине" . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова в эфире программы "Правда 24" на телеканале "Москва 24" заявила, что во время недавнего выступления ее здоровью угрожала серьезная опасность.
"Я вчера чуть не разбилась на клетке, на собственной лебедке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять на большую высоту. Я просто не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная. Могла погибнуть".
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
Анастасия Волочкова
Артистка заверила, что продолжит танцевать, поскольку делает это от чистого сердца.
"Я просто точно знаю, что я на своем пути", — заключила она.
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31620012
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КультураШоу-бизнесАнастасия ВолочковаРоссия
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