"Страшная история". Волочкова рассказала о ЧП во время выступления

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова в эфире программы "Правда 24" на телеканале "Москва 24" заявила, что во время недавнего выступления ее здоровью угрожала серьезная опасность.
"Я вчера чуть не разбилась на клетке, на собственной лебедке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять на большую высоту. Я просто не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная. Могла погибнуть".
Артистка заверила, что продолжит танцевать, поскольку делает это от чистого сердца.
"Я просто точно знаю, что я на своем пути", — заключила она.
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