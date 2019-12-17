В Москве эвакуировали Верховный суд из-за сообщения о минировании

Ранее во вторник в столице были эвакуированы 13 районных судов из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.