В Москве эвакуировали Верховный суд из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Здание Верховного суда РФ на Поварской улице в центре Москвы эвакуировано из-за сообщения о "минировании", заявили РИА Новости в суде.
"Сотрудники и посетители покинули здание", - сказали в суде.
Ранее во вторник в столице были эвакуированы 13 районных судов из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.