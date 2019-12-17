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В Москве эвакуировали Верховный суд из-за сообщения о минировании
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РИА Новости

В Москве эвакуировали Верховный суд из-за сообщения о минировании

15:02 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Верховный суд РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Здание Верховного суда РФ на Поварской улице в центре Москвы эвакуировано из-за сообщения о "минировании", заявили РИА Новости в суде.
"Сотрудники и посетители покинули здание", - сказали в суде.
Ранее во вторник в столице были эвакуированы 13 районных судов из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Сотрудник полиции
Вчера, 14:43
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Верховный суд РФМоскваРоссияПроисшествия
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