В ОП призвали наладить транспорт между малыми городами и райцентрами

"Мы постоянно говорим профильным министерствам и ведомствам о том, что должен быть решен вопрос транспортного сообщения между малыми населенными пунктами и теми городами, теми райцентрами, где все же есть и качественная медицинская помощь, и все социальные услуги. Не так давно мы с нашей комиссией по здравоохранению начали работу по этому направлению. Важно не только транспортировку граждан обеспечить, пригородный или районный маршрут, но важно обеспечить и медицинский транспорт в тех экстренных случаях, которые, к сожалению, происходят достаточно часто", - рассказала Михеева в эфире телеканала ОТР.