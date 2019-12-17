В ОП призвали наладить транспорт между малыми городами и райцентрами

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Профильные министерства и ведомства должны решить вопрос транспортного сообщения между малыми населенными пунктами и райцентрами с развитыми социальными услугами, при необходимости следует задуматься о соответствующих изменениях в законодательстве, сообщила новый секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Мы постоянно говорим профильным министерствам и ведомствам о том, что должен быть решен вопрос транспортного сообщения между малыми населенными пунктами и теми городами, теми райцентрами, где все же есть и качественная медицинская помощь, и все социальные услуги. Не так давно мы с нашей комиссией по здравоохранению начали работу по этому направлению. Важно не только транспортировку граждан обеспечить, пригородный или районный маршрут, но важно обеспечить и медицинский транспорт в тех экстренных случаях, которые, к сожалению, происходят достаточно часто", - рассказала Михеева в эфире телеканала ОТР.
Решать проблему, по мнению Михеевой, нужно либо в рамках национальных проектов, либо посредством иных инструментов бюджетного финансирования.
"Мы очень просим всех граждан о таких случаях сообщать. Это не значит, что завтра мэр пришлет новенький автобус, который поедет в райцентр. Но мы все вместе сможем такую картину четкую сформулировать, обозначить этот вопрос, заявить соответствующие требования. В том числе, если нужно будет менять закон, будем просить и закон менять", - добавила глава ОП РФ.
Предыдущий глава ОП РФ Валерий Фадеев в октябре был назначен советником президента России и председателем СПЧ. Михеева была избрана секретарем ОП РФ на пленарном заседании путем общего голосования членов палаты.