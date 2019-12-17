"Яндекс" представил большое поисковое обновление

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Яндекс" представил новую версию поискового сервиса под названием "Вега", позволяющую, в частности, хранить веб-документы, передает корреспондент РИА Новости.

"В этом обновлении мы соединили передовые разработки "Яндекса" — новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и множество других решений — с обучением алгоритма с помощью асессоров-экспертов", - рассказал в ходе презентации руководитель поискового портала "Яндекса" Андрей Стыскин.

По его информации, доля поиска "Яндекса" на всех платформах сейчас составляет 57,9%, а доля на Android — самой популярной в России мобильной ОС — за год выросла на 4,8 процентных пункта и достигла 54,7%.

Обновленная поисковая система работает на базе нейросетей, которые распределяют документы из базы по "смысловым кластерам". За счет высвобождения ресурсов поисковую базу удалось увеличить вдвое.

В мобильном поиске появилась технология предварительной загрузки результатов поиска (пререндеринг). Она угадывает полный текст запроса в момент, когда человек только набирает первые слова, и позволяет сформировать результаты поиска заранее и показать их пользователю, когда он нажмет кнопку "Найти".

"Яндекс" внедрил новый алгоритм ранжирования и обзавелся асессорами-экспертами в различных областях, которые будут оценивать, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы на ту или иную тему. "Вердикты асессоров-экспертов - ключевой сигнал для обучения нового алгоритма", - отметили в компании.