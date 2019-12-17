Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T14:57+0300
https://ria.ru/20191217/1562490633.html
"Яндекс" представил большое поисковое обновление
https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_85:358:3088:2047_1036x0_80_0_0_7cdbfd00ffe2647d0e766af6cea3ce79.jpg
РИА Новости

"Яндекс" представил большое поисковое обновление

14:57 17.12.2019
614
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Яндекс" представил новую версию поискового сервиса под названием "Вега", позволяющую, в частности, хранить веб-документы, передает корреспондент РИА Новости.
"В этом обновлении мы соединили передовые разработки "Яндекса" — новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и множество других решений — с обучением алгоритма с помощью асессоров-экспертов", - рассказал в ходе презентации руководитель поискового портала "Яндекса" Андрей Стыскин.
По его информации, доля поиска "Яндекса" на всех платформах сейчас составляет 57,9%, а доля на Android — самой популярной в России мобильной ОС — за год выросла на 4,8 процентных пункта и достигла 54,7%.
Обновленная поисковая система работает на базе нейросетей, которые распределяют документы из базы по "смысловым кластерам". За счет высвобождения ресурсов поисковую базу удалось увеличить вдвое.
Офис компании Яндекс в Москве
Вчера, 10:36
В "Яндекс.Учебнике" появятся уроки географии
В мобильном поиске появилась технология предварительной загрузки результатов поиска (пререндеринг). Она угадывает полный текст запроса в момент, когда человек только набирает первые слова, и позволяет сформировать результаты поиска заранее и показать их пользователю, когда он нажмет кнопку "Найти".
"Яндекс" внедрил новый алгоритм ранжирования и обзавелся асессорами-экспертами в различных областях, которые будут оценивать, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы на ту или иную тему. "Вердикты асессоров-экспертов - ключевой сигнал для обучения нового алгоритма", - отметили в компании.
Помимо этого, "Яндекс" обновил сервисы "Район" и "Услуги". В" Районе" появились чаты, где могут общаться жители одного и того же дома, а "Услуги" научились показывать предложения услуг на карте. Так "Яндекс" может решать онлайн разные задачи: от поиска сбежавшего кота до вызова на дом сантехника, готового приехать в течение получаса.
2001004
Обсудить 0
ЯндексРоссияТехнологии
Рекомендуем
Лидер Ленинграда Сергей Шнуров во время мастер-класса по сварке на волгодонском заводе Атоммаш
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Первый авианосец собственного производства КНР
Китай принял на вооружение авианосец собственного производства
Испытания новейшей боевой машины Деривация попали на видео
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"
Ноутбук
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Рабочие на газоизмерительной станции
В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Мужчина, в чьем доме в Ленобласти изъят арсенал, держал семью в страхе
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
Шнуров прошел мастер-класс по сварке на заводе Росатома
КАМАЗ-54907 CONTINENT
КамАЗ показал тягач будущего
Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
В ГД внесли проект о сокращении расстояния остановки авто от водоема
Новый интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
РЖД показали фотографии новых интерьеров "Сапсана"
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Летчиков аварийно севшего под Астраханью Ту-22 представят к наградам
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
"Страшная история". Волочкова рассказала о ЧП во время выступления
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды
Париж
В Минобороны Франции прокомментировали ситуацию вокруг останков Гюдена
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния