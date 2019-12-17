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В России могут ввести соцвыплаты, чтобы обеспечить сирот жильем
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РИА Новости

В России могут ввести соцвыплаты, чтобы обеспечить сирот жильем

14:52 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание "Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание "Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями"
ГОРКИ, 17 дек - РИА Новости. В России для решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем рассматривают возможность социальной выплаты на покупку для лиц старше 23 лет, говорится в материалах для журналистов, подготовленных к совещанию правительства РФ об обеспечении детей-сирот жильем.
"Для скорейшего решения проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями планируется предусмотреть возможность предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения (государственного жилищного сертификата) для лиц старше 23 лет", - говорится в материалах.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями
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Медведев: надо модифицировать практику выделения жилья сиротам
Отмечается, что также прорабатывается вопрос о возможности использования жилищных фондов, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и не используемых ими, в целях обеспечения жильем детей-сирот.
В совещании принимают участие первый зампред правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
В начале декабря во время приема граждан в общественной приемной "Единой России", председателем которой является премьер Дмитрий Медведев, он заявил, что в середине месяца проведет заседание по вопросу модернизации закона о жилье для детей-сирот. Премьер тогда отметил, что "здесь надо подумать, может быть рассмотреть более гибкие ситуации, более гибкие инструменты использовать", рассмотреть возможность в некоторых регионах предоставлять сиротам средства для приобретения жилья, установив контроль со стороны государства.
Ранее сообщалось, что в очереди на жилье в России стоят 277 тысяч детей-сирот, 186 тысяч из них уже должны были его получить. Кроме того, 48 очередникам уже более 50 лет. Также отмечалось, что для того, чтобы одномоментного обеспечить жильем тех очередников, которым уже исполнилось 18 лет, потребуется 247 миллиардов рублей. При этом в год в России жилье получают лишь 25 тысяч очередников.
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
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Медведев потребовал решить проблему обеспечения детей-сирот жильем
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Ольга ВасильеваМаксим ОрешкинАнтон СилуановТатьяна ГоликоваЕдиная РоссияМаксим ТопилинРоссияОбщество
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