В России могут ввести соцвыплаты, чтобы обеспечить сирот жильем

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание "Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание "Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями"

ГОРКИ, 17 дек - РИА Новости. В России для решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем рассматривают возможность социальной выплаты на покупку для лиц старше 23 лет, говорится в материалах для журналистов, подготовленных к совещанию правительства РФ об обеспечении детей-сирот жильем.

"Для скорейшего решения проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями планируется предусмотреть возможность предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения (государственного жилищного сертификата) для лиц старше 23 лет", - говорится в материалах.

Отмечается, что также прорабатывается вопрос о возможности использования жилищных фондов, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и не используемых ими, в целях обеспечения жильем детей-сирот.

В начале декабря во время приема граждан в общественной приемной "Единой России", председателем которой является премьер Дмитрий Медведев, он заявил, что в середине месяца проведет заседание по вопросу модернизации закона о жилье для детей-сирот. Премьер тогда отметил, что "здесь надо подумать, может быть рассмотреть более гибкие ситуации, более гибкие инструменты использовать", рассмотреть возможность в некоторых регионах предоставлять сиротам средства для приобретения жилья, установив контроль со стороны государства.