В ГД внесли проект о сокращении расстояния остановки авто от водоема

В ГД вновь внесли проект о смягчении наказания за нарушения на митинге

В ГД вновь внесли проект о смягчении наказания за нарушения на митинге

По действующему законодательству, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) в границах водоохранных зон, кроме движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, запрещена. Отмечается, что ширина водоохраной зоны для крупных водных объектов сегодня составляет 200 метров.