В ГД внесли проект о сокращении расстояния остановки авто от водоема

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заксобрание Оренбургской области внесло в Госдуму законопроект о сокращении с 200 до 50 метров минимального допустимого расстояния движения автомобилей от границы водного объекта, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации.
По действующему законодательству, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) в границах водоохранных зон, кроме движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, запрещена. Отмечается, что ширина водоохраной зоны для крупных водных объектов сегодня составляет 200 метров.
"Законопроектом предлагается разрешить движение и стоянку легковых транспортных средств, мотоциклов, мопедов в целях отдыха граждан, туризма, охоты, рыболовства, занятий гражданами физкультурой и спортом на расстоянии не менее 50 метров от береговой линии (границы водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер (за исключением озера Байкал), водохранилищ или от линии максимального прилива морей", - говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы подчеркивают, что принятие соответствующих изменений будет способствовать "увеличению доступности водных объектов для граждан и при этом не приведет к загрязнению, засорению, заилению указанных водных объектов и истощению их вод".
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