Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году составил 14,4 млрд рублей

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Экономический ущерб от лесных пожаров в РФ в этом году составил 14,4 миллиарда рублей, заявил заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов на форуме "Чистая страна".
"При 20,5 миллиардов рублей ущерба, определённых федеральным проектом ("Сохранение лесов" - ред.), 14,4 миллиарда - это та сумма, которую мы фиксируем на 1 декабря 2019 года", - сказал он в ходе презентации результатов федеральной программы "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экология".
По данным, указанным в презентации, площадь погибших лесных насаждений составила 63,8 тысячи гектаров, при этом площадь лесовосстановаления - 1049,7 тысячи гектаров.
Как ранее отмечали в Рослесхозе, наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась на территории Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также в Якутии.
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