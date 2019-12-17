Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году составил 14,4 млрд рублей

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Экономический ущерб от лесных пожаров в Экономический ущерб от лесных пожаров в РФ в этом году составил 14,4 миллиарда рублей, заявил заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов на форуме "Чистая страна".

"При 20,5 миллиардов рублей ущерба, определённых федеральным проектом ("Сохранение лесов" - ред.), 14,4 миллиарда - это та сумма, которую мы фиксируем на 1 декабря 2019 года", - сказал он в ходе презентации результатов федеральной программы "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экология".

По данным, указанным в презентации, площадь погибших лесных насаждений составила 63,8 тысячи гектаров, при этом площадь лесовосстановаления - 1049,7 тысячи гектаров.