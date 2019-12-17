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2019-12-17T14:41+0300
https://ria.ru/20191217/1562489984.html
Роструд стал одним из самых прозрачных ведомств в сфере госзакупок
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РИА Новости

Роструд стал одним из самых прозрачных ведомств в сфере госзакупок

14:41 17.12.2019
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© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятостиСовещание в Роструде
Совещание в Роструде
© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятости
Совещание в Роструде. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Роструд попал в число пяти самых прозрачных ведомств в сфере госзакупок, сообщается на сайте Роструда.
"Федеральной службе по труду и занятости, наряду с такими ведомствами, как Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, присвоена наивысшая оценка рейтинга – "Гарантированная прозрачность", - говорится в сообщении.
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В Росруде пояснили, что рейтинг прозрачности создается для непрерывного мониторинга за состоянием и тенденциями национального рынка закупок и формируется при поддержке ФАС России, Минэкономразвития, Счетной палаты, профильных комитетов Госдумы.
Участниками рейтинга являются крупнейшие заказчики рынка закупок РФ. В этом году в него вошли 70 органов исполнительной власти, 85 субъектов РФ, 86 крупнейших муниципальных образований, 67 государственных корпоративных закупщиков и 54 унитарных предприятия.
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РострудРоссияОбщество
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