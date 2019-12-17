Роструд стал одним из самых прозрачных ведомств в сфере госзакупок

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Роструд попал в число пяти самых прозрачных ведомств в сфере госзакупок, сообщается на сайте Роструда

"Федеральной службе по труду и занятости, наряду с такими ведомствами, как Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, присвоена наивысшая оценка рейтинга – "Гарантированная прозрачность", - говорится в сообщении.

В Росруде пояснили, что рейтинг прозрачности создается для непрерывного мониторинга за состоянием и тенденциями национального рынка закупок и формируется при поддержке ФАС России, Минэкономразвития, Счетной палаты, профильных комитетов Госдумы.