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https://ria.ru/20191217/1562489803.html
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
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РИА Новости

Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки

14:38 17.12.2019
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© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-КамчатскогоВиталий Иваненко
Виталий Иваненко
© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-Камчатского
Виталий Иваненко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Бывший глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко подозревается в получении взятки, сообщает СУСК по региону.
В ноябре мэрия проинформировала, что глава города Иваненко уходит в отставку по собственному желанию с 27 ноября. Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы глава города помогал в заключении муниципальных контрактов.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Должностное лицо подозревается в совершении двух эпизодов получения взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, глава региональной столицы с декабря 2018 года по апрель 2019 года получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего родного брата взятку в общей сумме 700 тысяч рублей.
"Также установлено, что подозреваемый в период с февраля 2019 года по март 2019 года получил взятку в размере 200 000 рублей, переданную предпринимателем через директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего родного брата за содействие при заключении муниципальных контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ", - сообщает СУСК.
По данным следствия, подозреваемый задержан и дал признательные показания, в отношении него следствием решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Виталий ИваненкоПетропавловск-КамчатскийРоссияПроисшествия
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