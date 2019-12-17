Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Специалисты Управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана. Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) миллиона россиян", - говорится в сообщении.
Этот сайт заявляет себя "телефонным справочником", для поиска по базе предлагает ввести номер своего мобильного и получить код доступа через платную смс.
Ведомство уже обратилось в суд для защиты прав субъекта персональных данных, получило решение в свою пользу и внесло сайт в реестр нарушителей. "Следующий шаг Роскомнадзора – ограничение доступа к сайту", - уточняется в сообщении.
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться.