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Новости Sputnik теперь доступны на международных авиалиниях
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РИА Новости

Новости Sputnik теперь доступны на международных авиалиниях

14:37 17.12.2019
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© ImmflyНовости Sputnik теперь доступны на международных авиалиниях
Новости Sputnik теперь доступны на международных авиалиниях
© Immfly
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и цифровая платформа Immfly договорились о размещении текстового и визуального контента на международных авиарейсах. Теперь пассажиры компаний Sun Express, Pegasus Airlines и Iberia Express смогут получать новости Sputnik на английском, испанском и турецком языках, подключившись во время полёта к бортовой мультимедийной системе.
Инновационная технология платформы Immfly позволяет пользователям получать доступ к этой системе с собственных мобильных устройств, планшетов и ноутбуков.

"Способы распространения цифрового контента постоянно расширяются, и для современных медиа очень важно идти в ногу со временем. Мы рады началу сотрудничества с платформой Immfly и готовы проработать передачу контента и на других языках", — отметил первый заместитель главного редактора Sputnik Сергей Кочетков.

Immfly – основанная в 2013 году в Барселоне компания-поставщик цифровых информационно-развлекательных систем. Благодаря мультимедийной платформе Immfly авиакомпании могут предложить пассажирам доступ к разнообразному развлекательному контенту, широкому набору каналов и услуг, включая видео по запросу, на мобильные устройства, обеспечивая высокую скорость передачи данных. Эта система может быть установлена на любом самолете вне зависимости от наличия на борту интернет-соединения.
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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