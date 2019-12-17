Новости Sputnik теперь доступны на международных авиалиниях

"Способы распространения цифрового контента постоянно расширяются, и для современных медиа очень важно идти в ногу со временем. Мы рады началу сотрудничества с платформой Immfly и готовы проработать передачу контента и на других языках", — отметил первый заместитель главного редактора Sputnik Сергей Кочетков.

Immfly – основанная в 2013 году в Барселоне компания-поставщик цифровых информационно-развлекательных систем. Благодаря мультимедийной платформе Immfly авиакомпании могут предложить пассажирам доступ к разнообразному развлекательному контенту, широкому набору каналов и услуг, включая видео по запросу, на мобильные устройства, обеспечивая высокую скорость передачи данных. Эта система может быть установлена на любом самолете вне зависимости от наличия на борту интернет-соединения.

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