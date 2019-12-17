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2019-12-17T15:27+0300
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Госдума поддержала проект о переходном периоде для крымских виноделов
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о переходном периоде для крымских виноделов

14:36 17.12.2019 (обновлено: 15:27 17.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа фестивале молодого вина в Крыму
На фестивале молодого вина в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года переходного периода для крымских виноделов и о возможности продажи до этой даты крымских вин в аэропортах и на вокзалах полуострова.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с Глебом Хором и сенаторов, направлен на завершение интеграции в правовую систему России организаций, осуществляющих производство и оборот винодельческой продукции, в том числе с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, на территориях Республики Крым и Севастополя.
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Законопроект продляет на один год, до 1 января 2023 года, период, в течение которого крымские виноделы обязаны оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции и оформить в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или в аренду производственные и складские помещения. Это касается также внесения виноградников в специальный реестр, расчета потребности в федеральных спецмарках и представления в лицензирующий орган ряда документов.
Кроме того, до 2023 года разрешается розничная продажа крымских вин в аэропортах и на вокзалах полуострова организациями с соответствующими лицензиями, в том числе при оказании услуг общепита. Это связано с тем, что введенные санкции на международные авиа- и пассажирские перевозки не позволяют открывать магазины дьюти-фри на вокзалах и в аэропортах, находящихся в этих субъектах РФ, пояснял ранее РИА Новости Хор.
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Киселев рассказал о перспективах российского виноделия
В Крыму в этом году был собран рекордный за последние пять лет урожай винограда в 100,2 тысячи тонн, валовый сбор увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин отмечал, что на урожайность повлияла благоприятная погода а также серьезная поддержка со стороны государства, которая оказывается развитию отрасли после воссоединения Крыма с Россией.
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