Летчиков аварийно севшего под Астраханью Ту-22 представят к наградам

Ранее сообщалось, что в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя, летчики не пострадали. Отмечалось, что пилоты смогли отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и посадить ее на грунт.