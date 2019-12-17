Летчиков аварийно севшего под Астраханью Ту-22 представят к наградам

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Летчиков Ту-22М3, которые смогли посадить самолет с отказавшим двигателем вдали от построек в Астраханской области, представят к государственным наградам, сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя, летчики не пострадали. Отмечалось, что пилоты смогли отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и посадить ее на грунт.
"За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам", - говорится в сообщении.