Верховный суд Крыма оставил в силе решение о закрытии парка "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил в силе решение первой инстанции о закрытии на месяц парка львов "Тайган", сообщил РИА Новости председатель государственного комитета ветеринарии республики Валерий Иванов.
В начале декабря суд приостановил на месяц деятельность парка львов "Тайган" из-за систематических нарушений. В частности, речь идет об использовании просроченного корма для животных. Директор парка Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением властей, а причины - надуманными.
"Верховный суд Республики Крым оставил в силе решение суда первой инстанции, тем самым признав требование ветеринаров законным", - сказал Иванов.
По его словам, рассмотрение апелляции, поданной владельцем зверинца, состоялось во вторник.