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Верховный суд Крыма оставил в силе решение о закрытии парка "Тайган"
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РИА Новости

Верховный суд Крыма оставил в силе решение о закрытии парка "Тайган"

14:29 17.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПарк львов "Тайган" в Крыму
Парк львов Тайган в Крыму
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Парк львов "Тайган" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил в силе решение первой инстанции о закрытии на месяц парка львов "Тайган", сообщил РИА Новости председатель государственного комитета ветеринарии республики Валерий Иванов.
В начале декабря суд приостановил на месяц деятельность парка львов "Тайган" из-за систематических нарушений. В частности, речь идет об использовании просроченного корма для животных. Директор парка Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением властей, а причины - надуманными.
Владелец парка Тайган Олег Зубков
6 декабря, 12:53
Директор парка львов в Крыму заявил об убытках из-за закрытия зверинца
"Верховный суд Республики Крым оставил в силе решение суда первой инстанции, тем самым признав требование ветеринаров законным", - сказал Иванов.
По его словам, рассмотрение апелляции, поданной владельцем зверинца, состоялось во вторник.
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