В Южном Судане договорились о формировании правительства нацединства

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар договорились о формировании правительства национального единства, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление президента.
"Мы договорились о формировании правительства национального единства в течение 100 дней. Прекращение огня продолжит действовать, у нас нет никакого желания, чтобы война возобновилась", - заявил Киир.
Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 году. Лидер повстанцев, занимавший до конфликта пост вице-президента страны, был вынужден скрываться в столице соседнего Судана Хартуме.
В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. Договор также предполагал возвращение Машара в Джубу и восстановление его в должности вице-президента. В мае текущего года власти и повстанцы на шесть месяцев продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся несогласованными вопросы.
Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Машар. Более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами.
16 декабря, 19:49США внесли в список санкций двух южносуданских политиков