Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-17T15:00+0300
https://ria.ru/20191217/1562488805.html
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/81/1562488142_0:52:1672:992_1036x0_80_0_0_67c413dbb11c4c5e51dbc537f14f7108.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"

14:22 17.12.2019 (обновлено: 15:00 17.12.2019)
85501
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Самоходный зенитно-ракетный комплекс был разработан в Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" (входит в состав корпорации "Уралвагонзавод") и способен функционировать в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия и при наличии непреднамеренных помех.
По словам специалистов, у боевой машины калибра 57 миллиметров не будет равных в мире. "Деривация" сможет поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, а также участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.
Госиспытания должны завершиться в 2020 году.
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2015. День второй
19 августа, 08:00
"Королева пехоты". БМП-3 окажется не по зубам снарядам противника
8571886836
Обсудить 20
Новое оружие РоссииЦНИИ "Буревестник"УралвагонзаводРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Стабилизация отдачи просто шикарная, и это на PW 57мм! Зачет оружейникам, и памперсы потенциальным партнерам.
17 декабря, 15:03
Sergey Soldatenkov
106400110
Деривация ? Т.е. занос, дрейф, смещение с курса ? Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт....
17 декабря, 15:55
aalex
18301082
Рекомендуем
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Рабочие на газоизмерительной станции
В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
Термоядерный ливень. Каких ракет Пентагон боится больше всего
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния