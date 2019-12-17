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Слуцкий отметил вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
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РИА Новости

Слуцкий отметил вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею

14:20 17.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцки
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцки
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцки. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил вклад председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в возвращение российской делегации на площадку Ассамблеи.
Паскье прибыла в Москву с визитом, в рамках которого запланировано участие в международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", а также ряд переговоров на парламентской площадке.
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"Проговорили предлагаемую механику создания так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения странами-членами уставных обязательств Совета Европы. Со своей стороны мы заявили о необходимости принятия более серьезных условий для запуска процедуры в ПАСЕ", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что обсуждение этого вопроса в Страсбурге предварительно запланировано на 28 января.
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"На встрече был затронут также и ряд других вопросов, но, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Лилиан Мори Паскье. Она приложила немало усилий для конструктивного разрешения пятилетнего кризиса во взаимоотношениях России и ПАСЕ и возвращения российской делегации на страсбургскую площадку. В январе срок полномочий госпожи Паскье на посту Председателя Ассамблеи завершается. Но мы будем оставаться в тесном контакте и продолжать наше сотрудничество", - отметил глава думского комитета.
В ходе осенней сессии ПАСЕ госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален предложила создать механизм привлечения к ответственности за нарушение государствами устава Совета Европы, он может предусматривать введение санкций.
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Леонид СлуцкийЛилиан Мори ПаскьеГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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