В Южной Осетии сообщили о стрельбе на границе со стороны Грузии

"В период с 13 по 15 декабря пограничными нарядами ПС КГБ Южной Осетии на югоосетино-грузинском участке государственной границы в районе населенного пункта Уиста (Цнелис) фиксировались случаи безосновательного ружейно-пулеметного огня, в том числе из крупнокалиберного оружия, а также ведения с использованием БПЛА разведки в глубину территории Южной Осетии, в том числе в ночное время", - говорится в сообщении.