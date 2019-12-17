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В Южной Осетии сообщили о стрельбе на границе со стороны Грузии
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РИА Новости

В Южной Осетии сообщили о стрельбе на границе со стороны Грузии

14:18 17.12.2019
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© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
Граница Южной Осетии и Грузии
© Sputnik / Наталья Айриян
ЦХИНВАЛ, 17 декабря — РИА Новости. Комитет государственной безопасности Южной Осетии отмечает возросшую активность МВД Грузии в районе приграничного села Уиста (Цнелис), зафиксированы выстрелы с грузинской стороны, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
"В период с 13 по 15 декабря пограничными нарядами ПС КГБ Южной Осетии на югоосетино-грузинском участке государственной границы в районе населенного пункта Уиста (Цнелис) фиксировались случаи безосновательного ружейно-пулеметного огня, в том числе из крупнокалиберного оружия, а также ведения с использованием БПЛА разведки в глубину территории Южной Осетии, в том числе в ночное время", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что с начала декабря югоосетинские пограничники фиксируют ежедневную ротацию личного состава. Параллельно МВД Грузии вводит практику оборудования снайперских позиций и наблюдательных постов.
Новый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин
11 декабря, 16:48
Генпрокуратура России обеспокоена милитаризацией у границ Южной Осетии
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КГБ Южной ОсетииМВД ГрузииЮжная ОсетияГрузияВ мире
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