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2019-12-17T14:15+0300
https://ria.ru/20191217/1562488557.html
Данные почти каждого россиянина побывали в даркнете, заявил эксперт
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РИА Новости

Данные почти каждого россиянина побывали в даркнете, заявил эксперт

14:15 17.12.2019
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© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер
© Fotolia / Alexander
Хакер. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Данные почти каждого россиянина уже побывали в даркнете, причем, скорее всего, не один раз, заявил РИА Новости директор центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Андрей Янкин.
Ранее во вторник газета "Известия" написала, что в русскоязычном сегменте даркнета работают 73 сервиса по вербовке инсайдеров в банках, которые ежедневно "сливают" конфиденциальную информацию о счетах клиентов. Чаще всего заказчиками выступают конкуренты, ревнивые супруги, хакеры и мошенники; последние нередко просят подобрать себе список жертв по балансу счета, отметило издание.
"В рамках профессиональной деятельности мы периодически сталкиваемся с фактами случайных утечек и намеренных хищений информации, но практически никогда об этом не становится известно общественности. Я полагаю, что данные практически любого россиянина уже оказывались в даркнете и, скорее всего, не один раз", - сказал эксперт.
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По его словам, мошенники находят инсайдеров среди людей с невысокими зарплатами и доступом к персональным данным. "Поиску инсайдеров способствуют невысокие зарплаты операторов персональных данных и, что еще важнее, во многом ложное ощущение безнаказанности. Компании не спешат афишировать поимку инсайдеров, боясь за свою репутацию. И у рядовых работников складывается ощущение, что никакого риска нет. Сейчас ситуация начинает меняться. По крайней мере, банки стали рассказывать о результатах внутренних расследований, хотя все еще мы узнаем лишь о малой части из них", - указал Янкин.
Если у злоумышленников есть возможность использовать инсайдера, то 90% средств и мер защиты сразу становятся бесполезны, считает эксперт. "Ведь никакого внешнего взлома и обхода инструментов защиты не происходит. Однако это не значит, что инсайдера сложно вычислить. В большинстве случаев анализ слитой информации и автоматизированные системы борьбы с мошенничеством позволяют достаточно быстро выявить нарушителя. Другой вопрос в том, считают ли нужным компании в заботе о клиентах ставить под угрозу свою репутацию. Зачастую принимается решение "замолчать" обнаруженный факт утечки", - рассказал он.
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По словам Янкина, если говорить не об атаке на конечного клиента, а о крупных утечках, то защититься физическому лицу практически невозможно.
"Я бы дал два совета: во-первых, по возможности сократить число компаний, куда передаются ваши персональные данные – не надо детально заполнять абсолютно все анкеты в магазинах и передавать паспортные данные сомнительным организациям. Во-вторых, следует исходить при любых коммуникациях из того, что все ваши персональные данные уже известны злоумышленникам. И даже если вам называют детальнейшую информацию о вас, это не повод верить, что вы общаетесь с банком, а не с оператором подпольного колл-центра", - добавил эксперт.
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