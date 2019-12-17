Медведев исключил главу ФАС из состава комиссии по импортозамещению

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев исключил главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева из состава правительственной комиссии по импортозамещению, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Исключить из состава правительственной комиссии по импортозамещению, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года №2014-р, ... Артемьева Игоря Юрьевича", – говорится в документе.
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Правкомиссия по импортозамещению – координационный орган, образованный для обеспечения согласованных действий федеральных ведомств, региональных властей и компаний для реализации госполитики в сфере замещения импорта, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта, а также оперативного решения вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юрлиц в продукции отраслей промышленности.
В состав комиссии входят председатель правительства, вице-премьер Юрий Борисов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, вице-премьер Алексей Гордеев, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, глава Минкомсвязи Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минздрава Вероника Скворцова, замглавы аппарата правительства Алексей Уваров, глава Минстроя Владимир Якушев.
Последнее заседание правкомиссии по импортозамещению состоялось 10 декабря, на нем обсуждался ход реализации отраслевых планов импортозамещения, а также корпоративных планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе.