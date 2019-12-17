Медведев исключил главу ФАС из состава комиссии по импортозамещению

"Исключить из состава правительственной комиссии по импортозамещению, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года №2014-р, ... Артемьева Игоря Юрьевича", – говорится в документе.

Правкомиссия по импортозамещению – координационный орган, образованный для обеспечения согласованных действий федеральных ведомств, региональных властей и компаний для реализации госполитики в сфере замещения импорта, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта, а также оперативного решения вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юрлиц в продукции отраслей промышленности.