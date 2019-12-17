Косачев рассказал о контактах российских и американских парламентариев

"Контакты (с американскими сенаторами) носят абсолютно эпизодический характер. Мы откликаемся на любую инициативу, которую мы слышим, но, как правило, это инициатива, исходящая персонально от тех или иных сенаторов или конгрессменов. Спасибо им за то, что они инициативу проявляют, но когда мы затем стараемся развить договоренности, которые совместно вырабатываем, мы раз за разом сталкиваемся примерно с идентичной ситуацией и слышим: "Вы знаете, я бы был рад, но коллеги не поддерживают", - сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".