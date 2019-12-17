Косачев рассказал о контактах российских и американских парламентариев

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Контакты российских и американских парламентариев носят эпизодический характер, лишь отдельные сенаторы и конгрессмены из США проявляют инициативу, но развить договоренности не получается, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев.
"Контакты (с американскими сенаторами) носят абсолютно эпизодический характер. Мы откликаемся на любую инициативу, которую мы слышим, но, как правило, это инициатива, исходящая персонально от тех или иных сенаторов или конгрессменов. Спасибо им за то, что они инициативу проявляют, но когда мы затем стараемся развить договоренности, которые совместно вырабатываем, мы раз за разом сталкиваемся примерно с идентичной ситуацией и слышим: "Вы знаете, я бы был рад, но коллеги не поддерживают", - сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он сказал, что в январе этого года поздравлял нового председателя комитета по международным делам американского Сената, подтверждал готовность к тому, чтобы возобновить контакты по линии профильного комитета, но "ответа на это предложение я не получил".