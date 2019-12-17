Москалькова надеется на обмен "всех на всех" в Донбассе

Во вторник проходит международная конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов". В конференции принимают участие председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, директор бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, а также более 80 международных участников, в том числе представители более 20 национальных правозащитных институтов и региональные российские омбудсмены.

"Мы приветствуем усилия государств по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате. ...И сегодня, путём договоренности решены три важные задачи: разведение сил в трёх новых пунктах в Донбассе, полное прекращение огня до конца 2019 года и обмен всех установленных на всех установленных. Мы очень надеемся, что эти люди будут спасены и возвращены в свои дома... Очень важно, что эти события произошли в преддверии международного дня прав человека 10 декабря, может, это тоже помогло договориться главам наших государств", — сказала Москалькова на конференции.

Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.