Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T13:58+0300
https://ria.ru/20191217/1562487633.html
Москалькова надеется на обмен "всех на всех" в Донбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1036x0_80_0_0_d24ab46b4b9643c0bcda6ace0c156524.jpg
РИА Новости

Москалькова надеется на обмен "всех на всех" в Донбассе

13:58 17.12.2019
182
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приветствует итоги встречи глав четырёх государств в нормандском формате и надеется на скорейшее освобождение "всех на всех" в РФ и на Украине.
Во вторник проходит международная конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов". В конференции принимают участие председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, директор бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, а также более 80 международных участников, в том числе представители более 20 национальных правозащитных институтов и региональные российские омбудсмены.

"Мы приветствуем усилия государств по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате. ...И сегодня, путём договоренности решены три важные задачи: разведение сил в трёх новых пунктах в Донбассе, полное прекращение огня до конца 2019 года и обмен всех установленных на всех установленных. Мы очень надеемся, что эти люди будут спасены и возвращены в свои дома... Очень важно, что эти события произошли в преддверии международного дня прав человека 10 декабря, может, это тоже помогло договориться главам наших государств", — сказала Москалькова на конференции.

Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 11:38
Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
110000
Обсудить 0
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРДонбассТатьяна МоскальковаМоскваВ мире
Рекомендуем
Разведение сил в Донбассе
В ОБСЕ сообщили, когда согласуют участки разведения сил в Донбассе
Флаги с логотипом ОБСЕ
В ОБСЕ рассказали о повестке дня контактной группы по Донбассу
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 декабря 2019
В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев рассказал о контактах российских и американских парламентариев
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ прокомментировали захват храма в селе Пробойновка на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала создать единую базу по нелегальным мигрантам
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский пригласил Алиева с визитом на Украину
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
В российском МИД прокомментировали смертный приговор Мушаррафу
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцки
Слуцкий оценил ситуацию в сфере защиты прав человека в России
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Списки на обмен пленными готовятся, заявили в группе ОБСЕ по Донбассу
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова открыла международную конференцию по правам человека
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
В ОДКБ обеспокоены "перетеканием" ИГ* из Сирии в Афганистан
Наблюдатели ОБСЕ
В ОБСЕ оценили итоги "нормандского саммита" в Париже
Логотип ОБСЕ
В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
02:42В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
Лента новостейМолния