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https://ria.ru/20191217/1562487364.html
Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды
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РИА Новости

Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды

13:54 17.12.2019 (обновлено: 16:54 17.12.2019)
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© AFP 2019 / Adalberto RoqueРазведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов"
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
© AFP 2019 / Adalberto Roque
Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Обвинения в небезопасном плавании корабля-разведчика ВМФ России "Виктор Леонов" у юго-восточного побережья США являются надуманными, экипаж при плохой видимости не стал бы выключать ходовые огни ради собственной же безопасности, заявил РИА Новости экс-командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
В США утверждают, что российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" действует "небезопасным образом" в международных водах у юго-восточного побережья страны, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В публикации отмечается, что корабль якобы не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения.
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"При плохой видимости ходовые огни в принципе плохо видны — только на очень близком расстоянии. К тому же они нужны для собственной безопасности корабля, чтобы он не столкнулся с другими судами. Непонятно, зачем экипажу "Виктора Леонова" было их выключать. Считаю, что это надуманные претензии", — сказал Валуев.
Адмирал пояснил, что в условиях плохой видимости корабль подает так называемые туманные сигналы — гудки, которые позволяют уменьшить ход и уже по локации определить место нахождения других судов и условия расхождения во избежание столкновения.

"Пусть американцы внимательно слушают, а не закрывают уши. В открытом море судно маневрирует в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72). Если эта конвенция была как-то нарушена, то нужно зафиксировать точное время и место нарушения и направить протест", — подчеркнул Валуев.

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Обсудить 12
Владимир Валуев (адмирал)РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Российские ВМС действуют небезопасным для США образом" просто потому, что существуют.
17 декабря, 14:02
Адам Ваксель
10651112
Правильно ! Он же разведчик ! )))
17 декабря, 14:33
yyyu55 yu55
22111002
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