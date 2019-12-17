Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Обвинения в небезопасном плавании корабля-разведчика ВМФ России Обвинения в небезопасном плавании корабля-разведчика ВМФ России "Виктор Леонов" у юго-восточного побережья США являются надуманными, экипаж при плохой видимости не стал бы выключать ходовые огни ради собственной же безопасности, заявил РИА Новости экс-командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев

В США утверждают, что российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" действует "небезопасным образом" в международных водах у юго-восточного побережья страны, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В публикации отмечается, что корабль якобы не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения.

"При плохой видимости ходовые огни в принципе плохо видны — только на очень близком расстоянии. К тому же они нужны для собственной безопасности корабля, чтобы он не столкнулся с другими судами. Непонятно, зачем экипажу "Виктора Леонова" было их выключать. Считаю, что это надуманные претензии", — сказал Валуев.

Адмирал пояснил, что в условиях плохой видимости корабль подает так называемые туманные сигналы — гудки, которые позволяют уменьшить ход и уже по локации определить место нахождения других судов и условия расхождения во избежание столкновения.