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Туризм
2019-12-17T17:21+0300
https://ria.ru/20191217/1562487327.html
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов в Россию после праздников
https://cdn25.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:156:3072:1884_1036x0_80_0_0_40ca97f6b056911c76c360051274eda0.jpg
РИА Новости

Названа стоимость самых дорогих авиабилетов в Россию после праздников

17:21 17.12.2019
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© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета
© Depositphotos / Sid10
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты туристического портала проанализировали цены на авиабилеты, которые предлагают агрегаторы. Стали известны города, возвращение из которых в Москву 8 января, обойдется туристам дороже всего, сообщает TourDom.ru.
Для выезжающих на праздники за границу традиционно самым дорогим оказывается последний день официальных выходных, когда авиакомпании предлагают билеты домой зачастую по очень высоким ценам
Так, "золотым" окажется рейс из Ушуайи (Аргентина) – 479 227 рублей. За ним следует Папеэте (Таити) — 395 744 рублей и Дарвин (Австралия) — 369 020 рублей.
По версии сервиса для планирования путешествий, самым дорогим станет перелет экономклассом из Токио (Япония). Его стоимость – почти 267 500 рублей. На втором месте билет в бизнес-классе из Барселоны (Испания) – 193 400 рублей. Замыкает тройку также бизнес-класс из испанской Малаги – 192 600 рублей.
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