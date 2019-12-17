Названа стоимость самых дорогих авиабилетов в Россию после праздников

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эксперты туристического портала проанализировали цены на авиабилеты, которые предлагают агрегаторы. Стали известны города, возвращение из которых в Москву 8 января, обойдется туристам дороже всего, Эксперты туристического портала проанализировали цены на авиабилеты, которые предлагают агрегаторы. Стали известны города, возвращение из которых в Москву 8 января, обойдется туристам дороже всего, сообщает TourDom.ru.

Для выезжающих на праздники за границу традиционно самым дорогим оказывается последний день официальных выходных, когда авиакомпании предлагают билеты домой зачастую по очень высоким ценам

Так, "золотым" окажется рейс из Ушуайи (Аргентина) – 479 227 рублей. За ним следует Папеэте (Таити) — 395 744 рублей и Дарвин (Австралия) — 369 020 рублей.