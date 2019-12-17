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В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

13:50 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тринадцать судов в Москве эвакуированы во вторник из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"В связи с поступившим сообщением о заложенном в зданиях взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников суда", - сказали в суде.
В пресс-службе уточнили, что эвакуированы Кунцевский, Тимирязевский, Чертановский, Хорошевский, Перовский, Зюзинский, Хамовнический, Головинский, Коптевский, Зеленоградский, Кузьминский, Щербинский и Преображенский суды.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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