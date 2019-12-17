В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тринадцать судов в Тринадцать судов в Москве эвакуированы во вторник из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда

"В связи с поступившим сообщением о заложенном в зданиях взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников суда", - сказали в суде.

В пресс-службе уточнили, что эвакуированы Кунцевский, Тимирязевский, Чертановский, Хорошевский, Перовский, Зюзинский, Хамовнический, Головинский, Коптевский, Зеленоградский, Кузьминский, Щербинский и Преображенский суды.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.