В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей

"В районное отделение полиции пришел 72-летний местный житель, он принес инкассаторскую сумку, которую нашел на дороге. Внутри сумки был миллион рублей, пенсионер принес всю сумму, потерянную сотрудником финансовой организации", - рассказал РИА Новости представитель управления МВД по Оренбургской области.

По словам собеседника, позже в отдел полиции пришел сотрудник финансовой организации писать заявление о пропаже сумки с крупной суммой денег. "Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал. Сумка с деньгами упала на дорогу. Насколько нам известно, финансовая организация планирует вознаградить бдительного и честного пенсионера", - рассказали в областной полиции.