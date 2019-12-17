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В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей
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РИА Новости

В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей

13:50 17.12.2019 (обновлено: 17:20 17.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
УФА, 17 дек – РИА Новости. Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в Новосергиевском районе области.
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"В районное отделение полиции пришел 72-летний местный житель, он принес инкассаторскую сумку, которую нашел на дороге. Внутри сумки был миллион рублей, пенсионер принес всю сумму, потерянную сотрудником финансовой организации", - рассказал РИА Новости представитель управления МВД по Оренбургской области.
По словам собеседника, позже в отдел полиции пришел сотрудник финансовой организации писать заявление о пропаже сумки с крупной суммой денег. "Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал. Сумка с деньгами упала на дорогу. Насколько нам известно, финансовая организация планирует вознаградить бдительного и честного пенсионера", - рассказали в областной полиции.
В ведомстве не смогли уточнить, будет ли наказан инкассатор, потерявший деньги.
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