Продюсер Дробыш похвалил первый после инсульта концерт Носкова

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Концерт Николая Носкова "Живой" был лучшим выступлением за последнее время, артист продолжит работу, чтобы радовать слушателей и дальше, написал продюсер Виктор Дробыш в Instagram.
Ранее лидер группы "Моральный кодекс" Серей Мазаев в эфире передачи "Ты не поверишь!" раскритиковал концерт Носкова в Crocus City Hall, назвав его "жалким зрелищем". По мнению Мазаева, музыканту нужно восстанавливаться после инсульта, заниматься своим здоровьем в кругу семьи.
"Концерт Николая Носкова - однозначно лучший концерт за последнее время! Спасибо всем, кто помогал в подготовке, кто пришел и поддержал! Зрители, спасибо за ваше внимание, любовь, поддержку, аплодисменты и цветы! Спасибо за полный зал, за искренние эмоции, за единение артистов и зрителей!.. Мы продолжаем работать, чтобы радовать вас снова и снова", - написал продюсер.
Он отметил, что на концерте присутствовало не только старшее поколение, но и молодежь. Продюсер поблагодарил всех поклонников, которые ждали возвращения Носкова на большую сцену.