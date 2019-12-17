Продюсер Дробыш похвалил первый после инсульта концерт Носкова

"Концерт Николая Носкова - однозначно лучший концерт за последнее время! Спасибо всем, кто помогал в подготовке, кто пришел и поддержал! Зрители, спасибо за ваше внимание, любовь, поддержку, аплодисменты и цветы! Спасибо за полный зал, за искренние эмоции, за единение артистов и зрителей!.. Мы продолжаем работать, чтобы радовать вас снова и снова", - написал продюсер.