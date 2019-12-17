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Продюсер Дробыш похвалил первый после инсульта концерт Носкова
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РИА Новости

Продюсер Дробыш похвалил первый после инсульта концерт Носкова

13:49 17.12.2019 (обновлено: 13:53 17.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Виктор Дробыш
Композитор и продюсер Виктор Дробыш
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Композитор и продюсер Виктор Дробыш . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Концерт Николая Носкова "Живой" был лучшим выступлением за последнее время, артист продолжит работу, чтобы радовать слушателей и дальше, написал продюсер Виктор Дробыш в Instagram.
Ранее лидер группы "Моральный кодекс" Серей Мазаев в эфире передачи "Ты не поверишь!" раскритиковал концерт Носкова в Crocus City Hall, назвав его "жалким зрелищем". По мнению Мазаева, музыканту нужно восстанавливаться после инсульта, заниматься своим здоровьем в кругу семьи.
"Концерт Николая Носкова - однозначно лучший концерт за последнее время! Спасибо всем, кто помогал в подготовке, кто пришел и поддержал! Зрители, спасибо за ваше внимание, любовь, поддержку, аплодисменты и цветы! Спасибо за полный зал, за искренние эмоции, за единение артистов и зрителей!.. Мы продолжаем работать, чтобы радовать вас снова и снова", - написал продюсер.
Он отметил, что на концерте присутствовало не только старшее поколение, но и молодежь. Продюсер поблагодарил всех поклонников, которые ждали возвращения Носкова на большую сцену.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 01:52Культура
Пригожин ответил на слова Мазаева о "жалком концерте" Носкова
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КультураВиктор ДробышНиколай НосковМосква
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