Конференция "Детские инициативы – путь в будущее"

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20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится конференция в формате видеомоста Москва – Ханты-Мансийск на тему: "Детские инициативы – путь в будущее: эффективные практики поддержки детских социальных инициатив, участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы".