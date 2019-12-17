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Конференция "Детские инициативы – путь в будущее"
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РИА Новости

Конференция "Детские инициативы – путь в будущее"

13:45 17.12.2019
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20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится конференция в формате видеомоста Москва – Ханты-Мансийск на тему: "Детские инициативы – путь в будущее: эффективные практики поддержки детских социальных инициатив, участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы".
Участники в Москве:
- заместитель председателя Союза пионерских организаций – Федерации детских организаций Ирина ФРИШМАН;
- руководитель программы "Семья и дети" Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Эльвира ГАРИФУЛИНА;
- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Алексей ГУСЕВ;
- кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, президент форума "Бумеранг" Владимир ГРАММАТИКОВ;
- заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО;
- руководитель группы психологов интернет-службы и портала для детей, подростков и родителей Общероссийского детского телефона доверия Светлана ШЕВЧЕНКО;
- начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА;
- доктор социологических наук, профессор Светлана МАЙОРОВА-ЩЕГЛОВА.

Участник в Ханты-Мансийске:
- член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Ассоциации детских и молодежных объединений ХМАО – Югры Ирина МАКСИМОВА.

Модератор – председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА.

Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, способствует формированию активной гражданской позиции, развитию умения брать на себя ответственность. Помимо этого, такое участие имеет важное значение для оценки качества и эффективности оказываемых государством медицинских, образовательных и социальных услуг детям, помогает созданию доброжелательной среды.

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