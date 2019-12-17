Конференция "Детские инициативы – путь в будущее"

Участники в Москве:
- заместитель председателя Союза пионерских организаций – Федерации детских организаций Ирина ФРИШМАН;
- руководитель программы "Семья и дети" Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Эльвира ГАРИФУЛИНА;
- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Алексей ГУСЕВ;
- кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, президент форума "Бумеранг" Владимир ГРАММАТИКОВ;
- заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО;
- руководитель группы психологов интернет-службы и портала для детей, подростков и родителей Общероссийского детского телефона доверия Светлана ШЕВЧЕНКО;
- начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА;
- доктор социологических наук, профессор Светлана МАЙОРОВА-ЩЕГЛОВА.
Участник в Ханты-Мансийске:
- член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Ассоциации детских и молодежных объединений ХМАО – Югры Ирина МАКСИМОВА.
Модератор – председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА.
Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, способствует формированию активной гражданской позиции, развитию умения брать на себя ответственность. Помимо этого, такое участие имеет важное значение для оценки качества и эффективности оказываемых государством медицинских, образовательных и социальных услуг детям, помогает созданию доброжелательной среды.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Союза пионерских организаций – Федерации детских организаций Ирина ФРИШМАН;
- руководитель программы "Семья и дети" Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Эльвира ГАРИФУЛИНА;
- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Алексей ГУСЕВ;
- кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, президент форума "Бумеранг" Владимир ГРАММАТИКОВ;
- заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО;
- руководитель группы психологов интернет-службы и портала для детей, подростков и родителей Общероссийского детского телефона доверия Светлана ШЕВЧЕНКО;
- начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА;
- доктор социологических наук, профессор Светлана МАЙОРОВА-ЩЕГЛОВА.
Участник в Ханты-Мансийске:
- член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Ассоциации детских и молодежных объединений ХМАО – Югры Ирина МАКСИМОВА.
Модератор – председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА.
Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, способствует формированию активной гражданской позиции, развитию умения брать на себя ответственность. Помимо этого, такое участие имеет важное значение для оценки качества и эффективности оказываемых государством медицинских, образовательных и социальных услуг детям, помогает созданию доброжелательной среды.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/