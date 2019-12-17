В РПЦ прокомментировали захват храма в селе Пробойновка на Украине

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Московском патриархате назвали правовым беспределом захват храма В Московском патриархате назвали правовым беспределом захват храма Украинской православной церкви в селе Пробойновка Ивано-Франковской области, отметив, что подобные действия идут вразрез с позицией нынешнего официального Киева.

Ранее на сайте Ивано-Франковской епархии появилось сообщение о том, что 15 декабря в селе Пробойновка Верховенского района около 15.00 (16.00 мск) неизвестные захватили Свято-Димитриевский храм УПЦ, сломали замки и опечатали двери в церковь.

"Рассматриваем любые акты насилия против канонической Украинской православной церкви как проявления правового беспредела, направленного не только против верующих крупнейшей религиозной общины Украины, но и против авторитета государственной власти, декларировавшей невмешательство в дела религиозных организаций", - сказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По информации епархии, в марте 2019 года при поддержке главы сельской рады были проведены территориальные сборы, на которых было принято решение перевести общину храма в неканоническую церковную структуру "новую церковь". Отмечается, что настоятель храма и представители религиозной общины на сборах не присутствовали, что не помешало организаторам обратиться в Ивано-Франковскую областную государственную администрацию с просьбой о перерегистрации. Администрация изменила название, учредительные документы и подчинение общины храма.

Выступая 11 декабря на заседании Высшего церковного совета, патриарх Кирилл признал, что давление властей на УПЦ с приходом к власти президента Владимира Зеленского снизилось, и сейчас государство занимает единственно правильную позицию о невмешательстве в межцерковные противоречия.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.