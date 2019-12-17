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Религия и мировоззрение
2019-12-17T13:43+0300
https://ria.ru/20191217/1562486585.html
В РПЦ прокомментировали захват храма в селе Пробойновка на Украине
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:298:3070:2025_1036x0_80_0_0_669fe0f339a707c89b9d39604d35297d.jpg
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали захват храма в селе Пробойновка на Украине

13:43 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе
© РИА Новости / Александр Натрускин
Вахтанг Кипшидзе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Московском патриархате назвали правовым беспределом захват храма Украинской православной церкви в селе Пробойновка Ивано-Франковской области, отметив, что подобные действия идут вразрез с позицией нынешнего официального Киева.
Ранее на сайте Ивано-Франковской епархии появилось сообщение о том, что 15 декабря в селе Пробойновка Верховенского района около 15.00 (16.00 мск) неизвестные захватили Свято-Димитриевский храм УПЦ, сломали замки и опечатали двери в церковь.
Автомобиль украинской полиции
Вчера, 00:16Религия и мировоззрение
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"Рассматриваем любые акты насилия против канонической Украинской православной церкви как проявления правового беспредела, направленного не только против верующих крупнейшей религиозной общины Украины, но и против авторитета государственной власти, декларировавшей невмешательство в дела религиозных организаций", - сказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По информации епархии, в марте 2019 года при поддержке главы сельской рады были проведены территориальные сборы, на которых было принято решение перевести общину храма в неканоническую церковную структуру "новую церковь". Отмечается, что настоятель храма и представители религиозной общины на сборах не присутствовали, что не помешало организаторам обратиться в Ивано-Франковскую областную государственную администрацию с просьбой о перерегистрации. Администрация изменила название, учредительные документы и подчинение общины храма.
Выступая 11 декабря на заседании Высшего церковного совета, патриарх Кирилл признал, что давление властей на УПЦ с приходом к власти президента Владимира Зеленского снизилось, и сейчас государство занимает единственно правильную позицию о невмешательстве в межцерковные противоречия.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Украинская православная церковь ранее неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур.
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир ЗеленскийРоссияУкраинарелигияВ мире
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