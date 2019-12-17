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В ГУМе стартовали Дни новогодних новостей стран Sputnik
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РИА Новости

В ГУМе стартовали Дни новогодних новостей стран Sputnik

14:04 17.12.2019 (обновлено: 14:06 17.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЦифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Дни новогодних новостей и традиций стран вещания международного агентства и радио Sputnik стартовали во вторник на цифровой елке медиагруппы, установленной на 1-й линии ГУМа. Ежедневно до конца праздников на бегущей строке арт-объекта посетители главного универсального магазина смогут читать оперативные сообщения, а также забавные и познавательные истории из десятков государств.
В этом году Sputnik отмечает свое пятилетие, и елка стала подарком москвичам и гостям столицы от именинника. Медиагруппа говорит на 33 языках и досконально знает праздничные традиции многих стран, поэтому познавательная информация будет транслироваться как на русском, так и на национальных языках.
Хотите узнать, как зовут молдавского Деда Мороза? Какие традиционные рождественские угощения в Эстонии? Что принято подавать на стол в Новый год во Франции и Италии? Какая самая посещаемая резиденция Деда Мороза в странах СНГ? Где придумали елочные шары? Получить ответы на эти и многие другие злободневные вопросы, узнать лайфхаки, а также последние новости со всех концов света посетители ГУМа смогут из бегущей строки, опоясавшей елку.
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13 декабря, 15:24
Новогодний марафон Дней стран Sputnik начала Армения. В период подготовки и празднования Рождества христианами западного обряда с 21 декабря эстафету продолжат новости и праздничные истории из Эстонии, Германии, Франции, англо- и испаноязычных стран.
Уникальный инновационный арт-объект Sputnik – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут по 19 января. МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЦифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
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SputnikМосква
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