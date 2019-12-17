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СМИ: компании в США отказываются прекращать сотрудничество с Huawei
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РИА Новости

СМИ: компании в США отказываются прекращать сотрудничество с Huawei

13:32 17.12.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Логотип компании Huawei. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американские технологические компании отказываются выполнять требование властей США о прекращении сотрудничества с некоторыми китайскими компаниями, в том числе Huawei, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В частности, по словам источников, госдеп обратился к операторам связи и производителям чипов в США с просьбой подписать свод принципов, которые фактически исключили бы работу с Huawei и, возможно, с другими компаниями.
Один источник сказал изданию, что принципы включали отказ от покупок продукции у компаний, которые, как считается, нарушили санкции, или к данным которых могли получить доступ местные спецслужбы. "Они были явно нацелены на Huawei", - сказал источник.
"После переговоров с госдепом представители отрасли проконсультировались с юристами, которые сказали им, что такое сотрудничество, исключающее глобального конкурента, может сделать их целью антимонопольного судебного преследования за действия в качестве картеля, и они отказались", - пишет газета.
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Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Минторг США в мае внес Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в ноябре США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei.
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Huawei TechnologiesСШАЭкономика
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