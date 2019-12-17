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В российском МИД прокомментировали смертный приговор Мушаррафу
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РИА Новости

В российском МИД прокомментировали смертный приговор Мушаррафу

13:32 17.12.2019 (обновлено: 13:49 17.12.2019)
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© AP Photo / Anjum NaveedБывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
© AP Photo / Anjum Naveed
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вынесение смертного приговора экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу не приведет к дестабилизации в стране, заявил РИА Новости глава второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Во вторник телеканал Samaa сообщил, что Мушарраф приговорен к смертной казни по обвинению в государственной измене.
Первез Мушарраф
Вчера, 12:49
В Кремле не комментируют приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу
"Я не думаю, что в стране будет спровоцирован кризис, поскольку у Машаррафа нет широкой базы общественной поддержки, - сказал Кабулов.
При этом он подчеркнул, что вынесение данного приговора - это внутренне дело Пакистана. "Никаких оценок мы не даем, это внутренне дело пакистанского правительства и государства", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
По данным следствия Мушарраф, занимавший пост главы Исламской Республики с 2001 по 2008 годы, совершил госизмену в 2007 году, когда ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. По законам Пакистана, госизмена карается смертной казнью либо пожизненным заключением. Уголовное дело против Мушаррафа было инициировано в 2013 году тогдашним правительством.
В марте 2016 года, после того, как Верховный суд Пакистана исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф направился в ОАЭ на лечение. С тех пор он находится в Дубае, по версии следствия, скрывается от правосудия в связи с предъявленными ему обвинениями в уголовных преступлениях.
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Первез МушаррафЗамир КабуловМИД РФПакистанВ мире
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