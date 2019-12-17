В российском МИД прокомментировали смертный приговор Мушаррафу

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вынесение смертного приговора экс-президенту Пакистана Вынесение смертного приговора экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу не приведет к дестабилизации в стране, заявил РИА Новости глава второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов

Во вторник телеканал Samaa сообщил , что Мушарраф приговорен к смертной казни по обвинению в государственной измене.

"Я не думаю, что в стране будет спровоцирован кризис, поскольку у Машаррафа нет широкой базы общественной поддержки, - сказал Кабулов.

При этом он подчеркнул, что вынесение данного приговора - это внутренне дело Пакистана. "Никаких оценок мы не даем, это внутренне дело пакистанского правительства и государства", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

По данным следствия Мушарраф, занимавший пост главы Исламской Республики с 2001 по 2008 годы, совершил госизмену в 2007 году, когда ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. По законам Пакистана, госизмена карается смертной казнью либо пожизненным заключением. Уголовное дело против Мушаррафа было инициировано в 2013 году тогдашним правительством.