Башкирские власти проведут проверку после жалоб на нехватку педиатров

По данным местных СМИ, врачи республиканской детской клинической больницы недовольны тем, что из-за затянувшегося ремонта зданий клиники есть трудности с перевозкой детей в операционный блок, двор больницы заполнен стройматериалами, а строители живут в строящемся корпусе. Доктора также жалуются на дефицит лекарств, перевязочных материалов, на нехватку анестезии, из-за чего, по их словам, приходится откладывать операции. Медики также жалуются на недоплачиваемые часы работы и отсутствие условий отдыха и приёма пищи.