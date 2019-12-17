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Башкирские власти проведут проверку после жалоб на нехватку педиатров
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РИА Новости

Башкирские власти проведут проверку после жалоб на нехватку педиатров

13:32 17.12.2019 (обновлено: 13:37 17.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
УФА, 17 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Башкирии проверит информацию о жалобах врачей республиканской детской клинической больницы на нехватку кадров, лекарств и затянувшийся ремонт.
"Все факты... будут проверены министерством здравоохранения республики Башкортостан", - сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.
По данным местных СМИ, врачи республиканской детской клинической больницы недовольны тем, что из-за затянувшегося ремонта зданий клиники есть трудности с перевозкой детей в операционный блок, двор больницы заполнен стройматериалами, а строители живут в строящемся корпусе. Доктора также жалуются на дефицит лекарств, перевязочных материалов, на нехватку анестезии, из-за чего, по их словам, приходится откладывать операции. Медики также жалуются на недоплачиваемые часы работы и отсутствие условий отдыха и приёма пищи.
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