Башкирские власти проведут проверку после жалоб на нехватку педиатров

УФА, 17 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Башкирии проверит информацию о жалобах врачей республиканской детской клинической больницы на нехватку кадров, лекарств и затянувшийся ремонт.
"Все факты... будут проверены министерством здравоохранения республики Башкортостан", - сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.
По данным местных СМИ, врачи республиканской детской клинической больницы недовольны тем, что из-за затянувшегося ремонта зданий клиники есть трудности с перевозкой детей в операционный блок, двор больницы заполнен стройматериалами, а строители живут в строящемся корпусе. Доктора также жалуются на дефицит лекарств, перевязочных материалов, на нехватку анестезии, из-за чего, по их словам, приходится откладывать операции. Медики также жалуются на недоплачиваемые часы работы и отсутствие условий отдыха и приёма пищи.
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