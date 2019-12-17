В Египте назвали возможные сроки реновации отелей

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Стали известны сроки, в течение которых отели курортов Египта могут пройти реновацию, Стали известны сроки, в течение которых отели курортов Египта могут пройти реновацию, сообщает АТОР.

По оценке федерации туристических палат страны, в Хургаде и Марса Алам около 40 "замороженных" гостиниц. Примерно, столько же закрытых объектов в Шарм-эш-Шейхе и соседних с ним курортных поселках.

Одной из главных проблем является отсутствие средств у отельеров для реновации работающих отелей или для перезапуска объектов, которые закрыты на протяжении последних лет.

Как пишут британские издания, туроператоры их страны, которые в начале декабря побывали в Шарм-эль-Шейхе с инспекцией, остались не очень довольны состоянием ряда гостиниц. Основные претензии – "убитый" номерной фонд, изношенное оборудование для кухни и инженерные коммуникации, связанные с системами очистки воздуха и воды.

Центральный банк Египта пообещал отельерам льготные кредиты на сумму 50 миллиардов египетских фунтов (более трех миллиардов долларов) до конца 2020 года.

Это в десять раз больше, чем прежняя выделявшаяся на эти цели сумма.

По оценке местных принимающих компаний, вряд ли отельеры красноморских курортов массово поспешат брать кредиты на ремонт гостиничной недвижимости.

"Отельеры неохотно берут кредиты. Во-первых, отель, который привлекает такой госкредит, должен показать при его получении максимальную финансовую отчетность, — считают представители египетских DMC-компаний. — Во-вторых, такие кредиты даются на короткие сроки, и не все объекты размещения, а чаще всего это отели категории "три-четыре звезды", смогут за несколько лет заработать столько средств, чтобы отбить кредит целиком".