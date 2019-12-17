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Туризм
2019-12-17T15:48+0300
https://ria.ru/20191217/1562484528.html
В Египте назвали возможные сроки реновации отелей
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РИА Новости

В Египте назвали возможные сроки реновации отелей

15:48 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Стали известны сроки, в течение которых отели курортов Египта могут пройти реновацию, сообщает АТОР.
По оценке федерации туристических палат страны, в Хургаде и Марса Алам около 40 "замороженных" гостиниц. Примерно, столько же закрытых объектов в Шарм-эш-Шейхе и соседних с ним курортных поселках.
Одной из главных проблем является отсутствие средств у отельеров для реновации работающих отелей или для перезапуска объектов, которые закрыты на протяжении последних лет.
Как пишут британские издания, туроператоры их страны, которые в начале декабря побывали в Шарм-эль-Шейхе с инспекцией, остались не очень довольны состоянием ряда гостиниц. Основные претензии – "убитый" номерной фонд, изношенное оборудование для кухни и инженерные коммуникации, связанные с системами очистки воздуха и воды.
Центральный банк Египта пообещал отельерам льготные кредиты на сумму 50 миллиардов египетских фунтов (более трех миллиардов долларов) до конца 2020 года.
Это в десять раз больше, чем прежняя выделявшаяся на эти цели сумма.
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По оценке местных принимающих компаний, вряд ли отельеры красноморских курортов массово поспешат брать кредиты на ремонт гостиничной недвижимости.
"Отельеры неохотно берут кредиты. Во-первых, отель, который привлекает такой госкредит, должен показать при его получении максимальную финансовую отчетность, — считают представители египетских DMC-компаний. — Во-вторых, такие кредиты даются на короткие сроки, и не все объекты размещения, а чаще всего это отели категории "три-четыре звезды", смогут за несколько лет заработать столько средств, чтобы отбить кредит целиком".
По мнению экспертов, о какой-то заметной модернизации отельного фонда на курортах Южного Синая можно говорить в перспективе прохождения двух-трех сезонов.
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