Премьер Пакистана предупредил о возможности крупного кризиса в Кашмире

ЖЕНЕВА, 17 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Премьер-министр Пакистана Премьер-министр Пакистана Имран Хан предупредил о возможности нового крупного кризиса с беженцами из-за действий Индии в Кашмире

"Мы должны осознавать, что нам грозит новый кризис в Кашмире. Мир должен понимать, что цель заключается в изменении демографии Кашмира, чтобы мусульманское большинство стало меньшинством. Если провозглашенная (Индией – ред.) цель заключается в этом, то вполне вероятно, что мы столкнемся с новым кризисом беженцев, на фоне которого остальные кризисы покажутся незначительными проблемами", - сказал он, выступая во вторник на официальном открытии в Женеве Глобального форума по вопросам беженцев.

Хан напомнил, что в Кашмире как минимум 8 миллионов человек "оказались в осаде".

"Необходимо обратить внимание на то, что происходит в Кашмире. Нас беспокоит не только кризис беженцев, нас беспокоит возможный конфликт между двумя странами, которые обладают ядерным оружием", - добавил он.