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Премьер Пакистана предупредил о возможности крупного кризиса в Кашмире
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РИА Новости

Премьер Пакистана предупредил о возможности крупного кризиса в Кашмире

13:25 17.12.2019
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© AP Photo / Mukhtar KhanВоенизированные силы Индии в Кашмире
Военизированные силы Индии в Кашмире
© AP Photo / Mukhtar Khan
Военизированные силы Индии в Кашмире. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Премьер-министр Пакистана Имран Хан предупредил о возможности нового крупного кризиса с беженцами из-за действий Индии в Кашмире.
"Мы должны осознавать, что нам грозит новый кризис в Кашмире. Мир должен понимать, что цель заключается в изменении демографии Кашмира, чтобы мусульманское большинство стало меньшинством. Если провозглашенная (Индией – ред.) цель заключается в этом, то вполне вероятно, что мы столкнемся с новым кризисом беженцев, на фоне которого остальные кризисы покажутся незначительными проблемами", - сказал он, выступая во вторник на официальном открытии в Женеве Глобального форума по вопросам беженцев.
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Хан напомнил, что в Кашмире как минимум 8 миллионов человек "оказались в осаде".
"Необходимо обратить внимание на то, что происходит в Кашмире. Нас беспокоит не только кризис беженцев, нас беспокоит возможный конфликт между двумя странами, которые обладают ядерным оружием", - добавил он.
Премьер-министр Пакистана также раскритиковал новый закон о гражданстве, который недавно был принят парламентом Индии и вызвал озабоченность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. По словам Хана, в Индии в настоящее время 200 миллионов мусульман, которые могут быть затронуты новым законодательством и, в случае лишения гражданства, могут оказаться беженцами.
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