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2019-12-17T13:24+0300
https://ria.ru/20191217/1562484257.html
НАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок
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РИА Новости

НАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок

13:24 17.12.2019
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Логистический почтовый центр Внуково
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), объединяющая отечественные предприятия электронной коммерции, попросила премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, стоимость зарубежных интернет-покупок, в отношении которых не взимается пошлина при ввозе в страны ЕАЭС, была понижена с 1 января 2019 года вдвое - до 500 евро в месяц, а с начала 2020 года планируется снижение до 200 евро, но уже для каждой посылки.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Минфин предложил дальнейшее снижение порога - до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро с начала 2021 года и до 20 евро с начала 2022 года. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов сообщил, что резолюцией на такое письмо главы Минфина Антона Силуанова глава правительства поручил подготовить предложения для рассмотрения на уровне ЕАЭС, окончательного решения нет, вопрос будет обсуждаться.
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Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться
"Просим Вас: рассмотреть возможность сохранения существующего лимита беспошлинной торговли в 200 евро в соответствии с решением совета ЕЭК от 20.12.2017 г. № 107. В целях наращивания несырьевого экспорта России, а также использования транзитного потенциала РФ и интеграции ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс один путь" поручить проработать необходимые изменения для реализации модели В2В2С на территории Российской Федерации", - говорится в письме НАДТ премьер-министру.
Кроме этого, ассоциация просит "проработать возможность повышения порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до экономически эффективного и обоснованного". Как считают авторы письма, снижение порога беспошлинного ввоза посылок для личного пользования наносит вред потребителям, коммерческим компаниям, а также бюджету России. Такие меры также нивелируют усилия по наращиванию несырьевого розничного экспорта, считают в ассоциации.
"По данным Института Гайдара, убыточность бюджетной системы прямо пропорциональна порогу беспошлинного ввоза - чем ниже порог, тем большие убытки несет государство. Так, при пороге в 200 евро убытки могут составить более 2,9 миллиарда рублей, в при 20 евро – около 4,5 миллиарда рублей. Показательным примером международной практики можно считать опыт США, где порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа был повышен с 200 до 800 долларов", - сказано в письме.
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Олег ОсиповЕвразийский экономический союзАнтон СилуановЕвразийская экономическая комиссияМинистерство финансов РФМоскваРоссияСШАЭкономика
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