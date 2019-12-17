НАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), объединяющая отечественные предприятия электронной коммерции, попросила премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, стоимость зарубежных интернет-покупок, в отношении которых не взимается пошлина при ввозе в страны ЕАЭС, была понижена с 1 января 2019 года вдвое - до 500 евро в месяц, а с начала 2020 года планируется снижение до 200 евро, но уже для каждой посылки.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Минфин предложил дальнейшее снижение порога - до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро с начала 2021 года и до 20 евро с начала 2022 года. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов сообщил, что резолюцией на такое письмо главы Минфина Антона Силуанова глава правительства поручил подготовить предложения для рассмотрения на уровне ЕАЭС, окончательного решения нет, вопрос будет обсуждаться.

"Просим Вас: рассмотреть возможность сохранения существующего лимита беспошлинной торговли в 200 евро в соответствии с решением совета ЕЭК от 20.12.2017 г. № 107. В целях наращивания несырьевого экспорта России, а также использования транзитного потенциала РФ и интеграции ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс один путь" поручить проработать необходимые изменения для реализации модели В2В2С на территории Российской Федерации", - говорится в письме НАДТ премьер-министру.

Кроме этого, ассоциация просит "проработать возможность повышения порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до экономически эффективного и обоснованного". Как считают авторы письма, снижение порога беспошлинного ввоза посылок для личного пользования наносит вред потребителям, коммерческим компаниям, а также бюджету России. Такие меры также нивелируют усилия по наращиванию несырьевого розничного экспорта, считают в ассоциации.