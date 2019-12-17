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Никитин посоветовал депутату Булавинову перечитать учебник этики
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РИА Новости

Никитин посоветовал депутату Булавинову перечитать учебник этики

13:22 17.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посоветовал "перечитать учебник этики" депутату Госдумы Вадиму Булавинову, подарившему баночку вазелина главе района на запоздалом открытии школы.
Ранее депутат Госдумы Булавинов подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу на открытии школы в поселке Гидроторф. Депутат вручил презент Левковичу со словами "вам пригодится", добавив, что скоро с проверкой приедет губернатор. Левкович сказал, что причиной такого поведения депутата могло быть запоздалое открытие школы - учебное заведение должно было открыться, по его словам, 1 сентября 2019 года.
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"Настоятельно рекомендую участникам обсуждаемого эпизода заняться самообразованием. Вадиму Булавинову - перечитать учебник по этике, знание которого не позволило бы произносить двусмысленные шутки перед детьми. А Алексея Левковича просил бы освежить в памяти основные законы, которые регламентируют его работу. Например, обязанности главы муниципалитета, в основе которых лежит защита интересов населения района. Сдача в срок школы, которая так необходима жителям, это его прямая обязанность", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
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