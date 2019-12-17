Никитин посоветовал депутату Булавинову перечитать учебник этики

Ранее депутат Госдумы Булавинов подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу на открытии школы в поселке Гидроторф. Депутат вручил презент Левковичу со словами "вам пригодится", добавив, что скоро с проверкой приедет губернатор. Левкович сказал, что причиной такого поведения депутата могло быть запоздалое открытие школы - учебное заведение должно было открыться, по его словам, 1 сентября 2019 года.

"Настоятельно рекомендую участникам обсуждаемого эпизода заняться самообразованием. Вадиму Булавинову - перечитать учебник по этике, знание которого не позволило бы произносить двусмысленные шутки перед детьми. А Алексея Левковича просил бы освежить в памяти основные законы, которые регламентируют его работу. Например, обязанности главы муниципалитета, в основе которых лежит защита интересов населения района. Сдача в срок школы, которая так необходима жителям, это его прямая обязанность", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.