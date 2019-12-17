Поезда из Крыма будут провожать маршем "Прощание славянки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Поезда, покидающие Поезда, покидающие Севастополь Симферополь в направлении Санкт-Петербурга и Москвы, будут традиционно провожать маршем "Прощание славянки", сообщили РИА Новости в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

Первый поезд в Крым по мосту через Керченский пролив поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28), старт движения запланирован на 24 декабря. Поезда из Москвы до Севастополя начнут ходить весной 2020 года.

"При отправлении поездов дальнего следования из Севастополя и Симферополя на вокзалах традиционно будет звучать марш "Прощание славянки", - сообщили в пресс-службе.

Использование написанного в 1912 году Василием Агапкиным марша "Прощание славянки" при отправлении поездов из Симферополя в Москву было традицией еще советских времен, напомнили в КЖД.