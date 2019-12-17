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Поезда из Крыма будут провожать маршем "Прощание славянки"
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РИА Новости

Поезда из Крыма будут провожать маршем "Прощание славянки"

13:18 17.12.2019 (обновлено: 13:50 17.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Поезда, покидающие Севастополь и Симферополь в направлении Санкт-Петербурга и Москвы, будут традиционно провожать маршем "Прощание славянки", сообщили РИА Новости в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).
Первый поезд в Крым по мосту через Керченский пролив поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28), старт движения запланирован на 24 декабря. Поезда из Москвы до Севастополя начнут ходить весной 2020 года.
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"При отправлении поездов дальнего следования из Севастополя и Симферополя на вокзалах традиционно будет звучать марш "Прощание славянки", - сообщили в пресс-службе.
Использование написанного в 1912 году Василием Агапкиным марша "Прощание славянки" при отправлении поездов из Симферополя в Москву было традицией еще советских времен, напомнили в КЖД.
Встреча поездов в Симферополе будет сопровождаться песней, посвященной столице Крыма, "Симферополь - ворота Крыма", а в Севастополе – гимном города "Легендарный Севастополь", добавили в компании.
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