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Религия и мировоззрение
2019-12-17T13:25+0300
https://ria.ru/20191217/1562483705.html
Священники из Африки призвали патриарха Феодора отозвать признание ПЦУ
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РИА Новости

Священники из Африки призвали патриарха Феодора отозвать признание ПЦУ

13:17 17.12.2019 (обновлено: 13:25 17.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Африканские священники из Александрийского патриархата призвали патриарха Александрийского Феодора пересмотреть решение о признании украинских раскольников, письмо было направлено в адрес крупнейшего русскоязычного православного портала "Православие.ру".
"Мы, православные африканские священники, с большим удивлением и смущением узнали о решении Патриарха Александрийского Феодора признать так называемую "Православную Церковь в Украине". Это внезапное решение противоположно той позиции, которую ранее занимал наш Патриарх, и оно ставит под угрозу те добрые отношения нашей Церкви с Русской Православной Церковью, которые сложились в последние десятилетия", - говорится в письме, которое подписали около 30 священников из Кении, Танзании, Уганды и Замбии.
Кроме того, отмечается в нем, признание вчерашних украинских раскольников подвергается критике во многих Поместных Церквах и означает разрыв с канонической Украинской Православной Церковью, к которой принадлежит большинство православных украинцев.
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Авторы обращения отмечают, что "столь ответственное решение было принято без того, чтобы спросить мнение африканских священнослужителей, хотя именно африканцы составляют большинство клириков и прихожан Патриархата Александрии".
"Мы хотим выразить наше мнение и говорим о том, что несогласны с указанным выше решением. Мы уважаем нашего Патриарха и подчиняемся нашим епископам. Но, как в Церкви Греции многие священники и даже епископы высказали свое несогласие с аналогичным решением о признании украинских раскольников, так и мы полагаем, что у нас есть не меньше прав высказывать свое мнение", - заявили африканские священники.
"Мы сожалеем о неожиданном решении Александрийского Патриарха, и мы хотели бы, чтобы оно было пересмотрено", - добавили авторы письма.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей.
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