Священники из Африки призвали патриарха Феодора отозвать признание ПЦУ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Африканские священники из Александрийского патриархата призвали патриарха Александрийского Феодора пересмотреть решение о признании украинских раскольников, письмо было направлено в адрес крупнейшего русскоязычного православного портала "Православие.ру".

"Мы, православные африканские священники, с большим удивлением и смущением узнали о решении Патриарха Александрийского Феодора признать так называемую "Православную Церковь в Украине". Это внезапное решение противоположно той позиции, которую ранее занимал наш Патриарх, и оно ставит под угрозу те добрые отношения нашей Церкви с Русской Православной Церковью, которые сложились в последние десятилетия", - говорится в письме , которое подписали около 30 священников из Кении, Танзании, Уганды и Замбии.

Кроме того, отмечается в нем, признание вчерашних украинских раскольников подвергается критике во многих Поместных Церквах и означает разрыв с канонической Украинской Православной Церковью, к которой принадлежит большинство православных украинцев.

Авторы обращения отмечают, что "столь ответственное решение было принято без того, чтобы спросить мнение африканских священнослужителей, хотя именно африканцы составляют большинство клириков и прихожан Патриархата Александрии".

"Мы хотим выразить наше мнение и говорим о том, что несогласны с указанным выше решением. Мы уважаем нашего Патриарха и подчиняемся нашим епископам. Но, как в Церкви Греции многие священники и даже епископы высказали свое несогласие с аналогичным решением о признании украинских раскольников, так и мы полагаем, что у нас есть не меньше прав высказывать свое мнение", - заявили африканские священники.

"Мы сожалеем о неожиданном решении Александрийского Патриарха, и мы хотели бы, чтобы оно было пересмотрено", - добавили авторы письма.