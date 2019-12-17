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2019-12-17T15:57+0300
https://ria.ru/20191217/1562483231.html
Дальний Восток и Чукотку свяжет прямой авиарейс
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РИА Новости

Дальний Восток и Чукотку свяжет прямой авиарейс

13:17 17.12.2019 (обновлено: 15:57 17.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковПассажиры в аэропорту "Владивосток"
Пассажиры в аэропорту Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Прямые перелеты между столицей Дальнего Востока и Чукоткой будут доступны для жителей регионов с марта следующего года, пока перевозчик открыл продажу билетов с 22 мая.
Планируется, что рейсы по прямому маршруту Владивосток — Анадырь — Владивосток будут выполняться каждую неделю по пятницам. Стоимость билета составит 13,5 тысячи рублей в одном направлении, а время в пути — 5,5 часа.
Сегодня из международного аэропорта Анадыря можно долететь до Москвы, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, а аэропорт Владивостока — крупный транспортный хаб, из которого выполняются прямые рейсы в Красноярск, Иркутск, Новосибирск и ряд других городов.
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Запуск нового маршрута положительно повлияет на обеспечение транспортной доступности для жителей региона, уточнили в аппарате губернатора и правительства Чукотского автономного округа.
Маршрут Владивосток — Анадырь — Владивосток вошел в список субсидируемых на 2020 год, софинансировать его будет правительство округа. На будущий год в региональном бюджете на эти цели предусмотрено почти 69 миллионов рублей.
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Хорошие новостиЧукоткаДальний ВостокВладивостокАнадырь
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