Дальний Восток и Чукотку свяжет прямой авиарейс

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Прямые перелеты между столицей Дальнего Востока и Чукоткой будут доступны для жителей регионов с марта следующего года, пока перевозчик открыл продажу билетов с 22 мая.

Планируется, что рейсы по прямому маршруту Владивосток — Анадырь — Владивосток будут выполняться каждую неделю по пятницам. Стоимость билета составит 13,5 тысячи рублей в одном направлении, а время в пути — 5,5 часа.

Сегодня из международного аэропорта Анадыря можно долететь до Москвы, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, а аэропорт Владивостока — крупный транспортный хаб, из которого выполняются прямые рейсы в Красноярск, Иркутск, Новосибирск и ряд других городов.

Запуск нового маршрута положительно повлияет на обеспечение транспортной доступности для жителей региона, уточнили в аппарате губернатора и правительства Чукотского автономного округа.