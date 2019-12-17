Парламент Эстонии отклонил вотум недоверия главе МВД

ТАЛЛИН, 17 дек — РИА Новости. Выдвинутый эстонской оппозицией вотум недоверия главе МВД Эстонии Выдвинутый эстонской оппозицией вотум недоверия главе МВД Эстонии Марту Хельме , оскорбившему премьера Финляндии, не набрал необходимого числа голосов в парламенте, сообщила во вторник пресс-служба высшего законодательного органа республики.

"За вотум недоверия, выдвинутый оппозиционными Реформистской и Социал-демократической партиями, проголосовали 44 депутата, 42 были против, 13 из 99 присутствовавших в зале парламента депутатов не приняли участия в голосовании.Для принятия вотума недоверия необходимо, чтобы его поддержал как минимум 51 депутат парламента", - говорится в сообщении.

Как заявила лидер реформистов Кая Каллас, Хельме неоднократно наносил ущерб репутации эстонского государства, если он останется на посту министра, "он еще больше унизит достоинство Эстонии и нам будет еще более стыдно".

Ранее Хельме, комментируя назначение Санны Марин на пост финского премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить "слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром". В Финляндии, подчеркнул Хельме, как раз и имеет место ситуация, при которой "продавщица поднялась до премьер-министра". Других членов финского правительства он назвал уличными активистами и неучами.