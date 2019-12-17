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В Тбилиси задержали четырех человек на акции протеста у горсовета
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РИА Новости

В Тбилиси задержали четырех человек на акции протеста у горсовета

13:07 17.12.2019 (обновлено: 13:20 17.12.2019)
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© AP Photo / Shakh AivazovПолиция препятствует демонстрантам в Тбилиси, Грузия
Полиция препятствует демонстрантам в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Shakh Aivazov
ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Четыре человека задержаны за хулиганство на акции протеста у сакребуло (горсовет) в Тбилиси, сообщила пресс-служба МВД Грузии.
"В результате противостояния у тбилисского сакребуло задержаны четыре человека за хулиганство и неповиновение полиции",- сообщили журналистам в ведомстве.
Активисты неправительственных организаций и оппозиционеры начали протестовать у горсовета с требованием отставки депутата Ерекле Кухианидзе, который ранее написал статус в соцсети Facebook в связи с задержанным югоосетинскими властями грузинского врача Важи Гаприндашвили. Кухианидзе написал, что врач Гаприндашвили знал о том, что его задержат на неподконтрольной властям Грузии территории, но все равно пересек административную границу. Позже Кухианидзе извинился за свои слова. Митингующие оппозиционеры пытались также расставить палатку в кабинете Кухианидзе, но их вывела полиция.
Известный грузинский врач был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября. Югоосетинская сторона обвиняет его в незаконном пересечении границы. Ранее комитет Госбезопасности Южной Осетии сообщил, что задержанный Гаприндашвили в качестве военврача участвовал в событиях августа 2008 года. Его дочь, Ирина Гаприндашвили, опровергла эту информацию, отметив, что в это время он лечил пациентов в Тбилиси, в том числе двух российских летчиков. Гаприндашвили приговорён Ленингорским судом к двум месяцам заключения. МИД Грузии ранее заявил, что подключил мировое сообщество к освобождению врача.
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