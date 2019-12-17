В Тбилиси задержали четырех человек на акции протеста у горсовета

Активисты неправительственных организаций и оппозиционеры начали протестовать у горсовета с требованием отставки депутата Ерекле Кухианидзе, который ранее написал статус в соцсети Facebook в связи с задержанным югоосетинскими властями грузинского врача Важи Гаприндашвили. Кухианидзе написал, что врач Гаприндашвили знал о том, что его задержат на неподконтрольной властям Грузии территории, но все равно пересек административную границу. Позже Кухианидзе извинился за свои слова. Митингующие оппозиционеры пытались также расставить палатку в кабинете Кухианидзе, но их вывела полиция.