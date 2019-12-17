Жительница Приморья выкинула в окно таксу и напала на полицейского

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Пьяная жительница Приморья в ходе ссоры со знакомой выбросила ее таксу с пятого этажа, а когда ее пытались задержать, набросилась на сотрудницу полиции, идет проверка, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Во вторник местный Instgram-аккаунт опубликовал сообщение жительницы Артема, которая стала свидетелем того, что нетрезвые женщины выкинули из окна пятого этажа таксу. По ее словам, один из очевидцев повез собаку в ветклинику, однако там она умерла. Женщина призвала принять меры в отношении виновных в гибели пса.
В полиции рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение о драке в подъезде дома. За помощью к правоохранителям обратилась 35-летняя местная жительница.
"Она рассказала, что на почве личных неприязненных отношений между ней и знакомой произошла ссора, в ходе которой 43-летняя оппонентка выбросила с балкона пятого этажа принадлежавшую заявительнице собаку породы такса. По данному факту потерпевшая написала заявление и передала его сотрудникам полиции", - сказал собеседник.
По его словам, 43-летней ранее судимой за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку жительнице Артема предложили поехать в полицию. Она была пьяна и стала вести себя агрессивно, пыталась скрыться, но ее задержали.
"Женщина стала высказываться грубой нецензурной бранью и напала на сотрудницу полиции. К правонарушительнице применены спецсредства – наручники. Ее доставили в отдел полиции. До вытрезвления гражданка провела ночь в камере для административно задержанных", - добавил собеседник.
Материалы по факту насилия в отношении полицейского направлены в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По заявлению о таксе участковые проводят проверку, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение.
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