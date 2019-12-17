Путин назвал улучшение экологической ситуации важной задачей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума-выставки "Чистая страна" назвал улучшение экологической ситуации и продвижение ценностей бережного отношения к окружающей среде важной общенациональной задачей, телеграмма размещена на сайте Кремля

Международный форум-выставка "Чистая страна" проходит 16-18 декабря в Москве.

Путин отметил, что эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государства, напрямую влияет на качество жизни и здоровье людей.

"Вопросы улучшения экологической ситуации, продвижения ценностей ответственного, бережного отношения к окружающей среде и природным богатствам, создание в России современной, высокотехнологичной отрасли по обращению с отходами производства и потребления – важная общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, бизнеса, средств массовой информации", - говорится в телеграмме.

По словам российского лидера, для достижения поставленных целей нужно постоянно уделять внимание совершенствованию экологической культуры, создавать дополнительные стимулы для предприятий, стремящихся к использованию "зелёных" технологий, а также активнее применять лучшие практики, в том числе зарубежные.