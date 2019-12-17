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Участника несогласованной акции в Москве Суровцева оставили в СИЗО
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РИА Новости

Участника несогласованной акции в Москве Суровцева оставили в СИЗО

13:03 17.12.2019
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© СК РФСергей Суровцев
Сергей Суровцев
© СК РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник продлил срок содержания под стражей участнику несогласованной акции 27 июля Сергею Суровцеву, который, по данным следствия, ударил росгвардейца металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство удовлетворить", - огласила решение судья Елена Булгакова.
Здание Московского городского суда
16 декабря, 12:10
Суд признал законным арест участника акции 27 июля Суровцева
Таким образом, Суровцев останется в СИЗО как минимум до 10 июня. Между тем сегодня уже началось рассмотрение уголовного дела по существу.
По данным следствия, 27 июля Суровцев на Тверской улице ударил секцией металлического ограждения сотрудника Росгвардии, а затем пытался заблокировать других силовиков. Виновным себя он не считает.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что задержанному москвичу предъявлено обвинение по статье "Применение насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья". Вычислить молодого человека позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения.
Сергей Суровцев
29 ноября, 10:20
СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Сергей СуровцевРосгвардияМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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