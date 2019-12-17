Участника несогласованной акции в Москве Суровцева оставили в СИЗО

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник продлил срок содержания под стражей участнику несогласованной акции 27 июля Сергею Суровцеву , который, по данным следствия, ударил росгвардейца металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство удовлетворить", - огласила решение судья Елена Булгакова.

Таким образом, Суровцев останется в СИЗО как минимум до 10 июня. Между тем сегодня уже началось рассмотрение уголовного дела по существу.

По данным следствия, 27 июля Суровцев на Тверской улице ударил секцией металлического ограждения сотрудника Росгвардии, а затем пытался заблокировать других силовиков. Виновным себя он не считает.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что задержанному москвичу предъявлено обвинение по статье "Применение насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья". Вычислить молодого человека позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения.