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2019-12-17T14:30+0300
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В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"
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РИА Новости

В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"

13:00 17.12.2019 (обновлено: 14:30 17.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие на газоизмерительной станции
Рабочие на газоизмерительной станции
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочие на газоизмерительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.
"Считаю, что хорошо идут", — оценил он прошедшие в пятницу переговоры.
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15 декабря, 21:12
В Кремле назвали условие для транзита газа через Украину
При этом Яновский не стал прогнозировать, когда может состояться следующая трехсторонняя встреча по газу с участием Еврокомиссии.
В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович написал в Twitter, что следующий раунд трехсторонних консультаций запланирован на 19 декабря.

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения. Очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" прошли в пятницу в Вене.
Россия настаивает, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Анатолий ЯновскийПереговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСГазпромМинистерство энергетики РФМоскваРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Гарант сказал прогнутся ради его братского народа. Стали прогибаться. Противно.
17 декабря, 13:02
Арсений Понфиленко
76228467
Так и к братскому народу относитесь, судя по фамилии. Где и когда Путин сказал - прогнуться и где вы в этой заметке прочитали - что Газпром прогнулся?
17 декабря, 13:13
Алексей Алексеев
63000749
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