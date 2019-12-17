В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России . "Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.

"Считаю, что хорошо идут", — оценил он прошедшие в пятницу переговоры.

При этом Яновский не стал прогнозировать, когда может состояться следующая трехсторонняя встреча по газу с участием Еврокомиссии.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович написал в Twitter , что следующий раунд трехсторонних консультаций запланирован на 19 декабря.

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения. Очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" прошли в пятницу в Вене.

Россия настаивает, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.