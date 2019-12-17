СМИ: на митинге в Киеве распылили перечный газ, пострадал полицейский

Перечный газ распылили во время митинга против продажи сельскохозяйственных земель около Верховной рады в, пострадал полицейский и два журналиста, сообщают во вторник украинские СМИ.

Несколько акций проходят во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.

"Протестующие пытаются занести реквизит. Это, в частности, палатки и другие устройства, которые хотят применять во время протеста около Верховной рады. Полицейские, которые здесь стоят, пронести реквизит участникам акции не позволяют. Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошел перечный газ", - говорится в сообщении телеканала

Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.