СМИ: на митинге в Киеве распылили перечный газ, пострадал полицейский

КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Перечный газ распылили во время митинга против продажи сельскохозяйственных земель около Верховной рады в Киеве, пострадал полицейский и два журналиста, сообщают во вторник украинские СМИ.
Несколько акций проходят во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.
"Протестующие пытаются занести реквизит. Это, в частности, палатки и другие устройства, которые хотят применять во время протеста около Верховной рады. Полицейские, которые здесь стоят, пронести реквизит участникам акции не позволяют. Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошел перечный газ", - говорится в сообщении телеканала "112.Украина".
Как отмечается, пострадал полицейский.
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Кроме того, сайт телеканала "Громадське ТВ" (Общественное телевидение) сообщает, что во время стычек около Рады пострадали два журналиста. "В частности, журналистку Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в столкновениях... Также у журналистки из рук выбили телефон", - говорится в сообщении.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.