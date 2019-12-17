Выяснилось, сколько денег китайцы тратят в ювелирных магазинах России

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Согласно исследованию банка "Русский Стандарт", китайские туристы в среднем тратят 21 тысячу рублей за один поход в российский ювелирный магазин.
Аналитики изучили операции, совершенные по иностранным картам, а также через ведущие китайские платежные сервисы AliPay и WeChat Pay за три квартала 2019 года.
Абсолютным рекордсменом по количеству операций у китайских туристов стали магазины косметики со средним чеком в полторы тысячи рублей. На второй строчке – бутики, со средней суммой одной покупки в 80 тысяч рублей.
"Универмаги заняли почетное третье место. Тут китайцы тратили 30 тысяч рублей (в среднем за одну покупку). За ними расположились магазины ювелирных украшений со средним чеком в 21 тысячу рублей. Также в список вошли магазины женской и мужской одежды со средней суммой 80 тысяч рублей", — говорится в исследовании.
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