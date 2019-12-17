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Туризм
2019-12-17T21:58+0300
https://ria.ru/20191217/1562481667.html
Выяснилось, сколько денег китайцы тратят в ювелирных магазинах России
https://cdn21.img.ria.ru/images/155869/54/1558695452_0:38:3072:1766_1036x0_80_0_0_e4607f152a2472e4a2560622e87820d7.jpg
РИА Новости

Выяснилось, сколько денег китайцы тратят в ювелирных магазинах России

21:58 17.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве
Девушка на фестивале китайской культуры Китай: великое наследие и новая эпоха на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Согласно исследованию банка "Русский Стандарт", китайские туристы в среднем тратят 21 тысячу рублей за один поход в российский ювелирный магазин.
Аналитики изучили операции, совершенные по иностранным картам, а также через ведущие китайские платежные сервисы AliPay и WeChat Pay за три квартала 2019 года.
Абсолютным рекордсменом по количеству операций у китайских туристов стали магазины косметики со средним чеком в полторы тысячи рублей. На второй строчке – бутики, со средней суммой одной покупки в 80 тысяч рублей.
"Универмаги заняли почетное третье место. Тут китайцы тратили 30 тысяч рублей (в среднем за одну покупку). За ними расположились магазины ювелирных украшений со средним чеком в 21 тысячу рублей. Также в список вошли магазины женской и мужской одежды со средней суммой 80 тысяч рублей", — говорится в исследовании.
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