Выяснилось, сколько денег китайцы тратят в ювелирных магазинах России

Девушка на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Согласно исследованию банка "Русский Стандарт", китайские туристы в среднем тратят 21 тысячу рублей за один поход в российский ювелирный магазин.

Аналитики изучили операции, совершенные по иностранным картам, а также через ведущие китайские платежные сервисы AliPay и WeChat Pay за три квартала 2019 года.

Абсолютным рекордсменом по количеству операций у китайских туристов стали магазины косметики со средним чеком в полторы тысячи рублей. На второй строчке – бутики, со средней суммой одной покупки в 80 тысяч рублей.